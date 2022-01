La llorona del 7 de enero de 2022

BICHO ENDEMONIAO

Lo que sí está color de hormiga es el avance del bichito endemoniao, que no perdona a nadie. Ya los contagios superan el 20% en Panamá y la vaina no pinta bien, aunque los síntomas son más leves y no tan peligrosos que la cepa original.

DESHOJANDO MARGARITAS

Los que sí están que deshojan margaritas son los organizadores del Carnaval, porque todo va camino a que lo suspendan. De hecho, en Brasil, el Carnaval de Río no va por segundo año consecutivo. Igualmente varias actividades internacionales están en vaina. ¡Mi madre!

LA REEMPLAZARON

A la que sorprendieron en el Día de Reyes fue a la Didí, porque quedó sin chamba en la USMA, donde ocupaba el cargo de decana de Derecho. ¿Y esa vaina?

POR POLÍTICA

Dice Didí que le dijeron que necesitaban a alguien que no fuera política. “Por ahora no tengo ningunas aspiraciones políticas. Me lo preguntó el rector y así se lo comuniqué”. La vaina es que ayer le llegaron con reemplazo y nada menos que Magaly Castillo. ¡Mi madre!

QUE SE SUSPENDA

El CoNEP manifestó su preocupación por la implementación de la Ley 256 de noviembre de 2021 que modificó la Ley 76 de 1976, sobre medidas tributarias. Pide que la entrada en vigencia sea suspendida, hasta que se creen las condiciones adecuadas para su implementación.

RELEVO EN CAPAC

La nueva junta directiva de la Capac, con el ingeniero Carlos Allen como presidente, asumirá funciones el próximo 19 de enero con la prioridad de continuar aportando a la reactivación económica del país.

RELEVO EN CAPAC II

Bajo la presidencia saliente del ingeniero Jorge Lara, el gremio registró una moderada recuperación, tras superar los efectos de la pandemia, por lo que Allen tiene como tarea alentar la activación de proyectos públicos de construcción y reorientar la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

MEJOR QUE LO PREVISTO

Ya que hablamos de la Capac, dice que Capac Expo Hábitat 2021 superó las expectativas al alcanzar a su cierre transacciones hipotecarias por más de 145 melones. Que se vendieron más de dos mil viviendas, entre casas y apartamentos, y los visitantes superaron los 20 mil. ¡Ajoooo!

VUELVE Y TRABA

Por los lados de Tocumen, dice que la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió la licitación para la contratación del servicio de aseo y limpieza en todas las edificaciones dentro del perímetro donde opera la principal terminal aérea del país. ¡Cara...mbola!

OPERATIVO

Y aunque el bichito endemoniao va para encima, el gobierno tiene que organizarse para garantizar un verano seguro. Dice que ya tiene 30 mil agentes de los estamentos de seguridad y otras organizaciones de protección, que estarán desplegados desde este 7 de enero a lo largo del territorio nacional con el inicio del operativo.

EXPOSICIÓN

Dice que Panamá será sede oficial, el 8 de octubre, de la Exposición Internacional Panamá Pacífico 2022 con la participación de más de 3 mil 800 productos de más de 20 países del mundo, en las instalaciones del Panamá Convention Center ubicado en Amador. ¡Más bien!