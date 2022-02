La llorona del 7 de febrero de 2022

NO VA

Los que se afilaban con una posible candidatura presidencial del Maraquero, que ni lo vuelvan a pensar. El hombre fue enfático que ni les ha tomado llamada para reunirse y son esos mismos que lo tacharon de comunista y engreído, pero que lo buscan ahora por el culillo que le tienen al Loco. ¡Mi madre!

ESPALDARAZO

Eso sí, el Maraquero propone cerrar filas en una candidatura de independientes y los invita a inscribirse en Otro Camino de Lombana, que es la única forma que tienen de hacer algo de cosquillas en 2024. ¡Ajoooo!

DURÍSIMO

El remate del Maraquero: "La preocupación de los que patrocinan mi participación parece concentrarse exclusivamente en utilizarme para evitar la posibilidad presidencial de Martinelli. Que yo sepa, ninguno de ellos ha identificado la necesidad de eliminar y reemplazar el corrupto y fracasado "estado clientelista" señalándolo como el principal objetivo electoral".

ENTRE MUERTOS

Me comentan que el ecuatoriano de Medicatura Forense ha lanzado una persecución contra los ex agentes de la PTJ a su cargo. Según las malas lenguas persigue quitar el 50 por ciento de salario que les adeudan. ¿Y la Junta Directiva? ¡Bien gracias ¿y usted?!

QUE ALGUIEN RESPONDA

Alguien pregunta ¿qué pasa con el renombrado Comité COVID del MEF, que hay un alto índice de contagios de esta enfermedad, más que todo por el aglomeramiento de personas en las oficinas?

MÁS ATENCIÓN

Que ya es tiempo que pongan atención a esta problemática y busquen alternativas para evitar que se sigan contagiando uno a uno en las oficinas. El MINSA debe poner también atención en la mayor parte de las instituciones, debido a la cercanía de personas entre una y otra.

CABREO

Por Punta Pacífica los vecinos están cabreados con el Club Unión, por el escándalo del fin de semana. No fue solo música estridente, sino fuegos artificiales y cohetes. ¿Alguna autoridad que le ponga alto a esta vaina?

DE UNA USUARIA

Me escribieron esto: Estoy cansada de la atención de algunas empresas. Hoy (Ayer) domingo en un sector de Bella Vista se fue la señal de televisión y de internet. Llamas y te mandan a escribir por Whatsapp. Escribes y te contesta un asistente virtual que es como un robot programado para escribir siempre lo mismo, no importa cuál sea tu consulta. No hay un ser humano que te explique qué está pasando. ¿Qué les cuesta brindar una atención más personalizada?

CONTROVERSIA

Un comunicado ha puesto a los médicos en controversia. La Asociación Médica Nacional y la Comenenal están en un tira y jala en relación con las políticas públicas de vacunación, puestas en marcha por el Gobierno Nacional, a raíz del covid-19. Creo que lo importante es remar para el mismo lado, y no pugnar por la credibilidad. Hay que hacer el trabajo que juraron hacer. Nada más.

SENTIDO PÉSAME

Una de las voces clásicas de la radio panameña ha partido de este mundo. Iván Degay, la inolvidable voz de Stereo 89 y Al Ritmo de las Estrellas en FETV dejó de existir, sin embargo, queda en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de escucharle, su voz y estilo incomparables. Paz a su alma.

DESMEMORIADA

Qué bien se veía Isabel hablando de democracia en Costa Rica. Como que ya se le olvidó que le dio la espalda a los panameños que fueron afectados por la Lista Clinton. Para hablar de democracia hay que sentirla y practicarla. La escogió la OEA, que tampoco dijo nada, cuando se perdieron empleos, y aún se sienten las consecuencias económicas de aquella posición de la ex vicepresidenta y Canciller.