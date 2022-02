La llorona del 24 de febrero de 2022

DESGRACIADO

Una niña de ocho años llegó al hospital Santo Tomás y los médicos casi se caen de espaldas al confirmar que está embarazada. El desgraciado que cometió semejante aberración, debe caerle la pena de muerte.

AGACHADITO

Por los lados de la UNACHI, me cuentan que el Francisco Vigil, a quien pillaron con doble salario, el de la universidad y en el otro cargo, ya pidió licencia sin sueldos. El que pasa agachadito es el emperador, digo, el Gobernador quien quiere seguir con la doble teta. ¡Ajoooo!

Gancho al hígado

Me mandan esto “Que al tal Rogelio Quin, buscando advenimiento en el caso que SIPANAB por FALSEDAD IDEOLÓGICA, un juez se lo rechazó”. ¡Cara...mbola!

PICARDÍA

Me mandan a decir que hay unos funcionarios en Chiriquí que se la pasan de vivos. Que cobran extra por permitir que los equipos de los niños de 13 y 14 años y otras categorías utilicen las instalaciones del Keny Serracín, sin observar que estos son deportes federados y que Pandeportes es uno de los auspiciadores por parte de Estado.

PICARDÍA II

Dicen que este problema es de nunca acabar. Que hasta el administrador del estadio, que no es un trabajador manual, cobra 25 dólares por estar presente en los juegos que se realizan. Le mandan a preguntar al director de Pandeportes ¿si está enterado de estas andanzas?

DE RIPLEY

Según Tax Justice Network (informe 2021), el 78 por ciento de la evasión fiscal global sucede dentro de los países miembros de la OCDE. Unos 378 billones de dólares, suficiente dinero para vacunar a la población mundial tres veces contra el COVID. ¡Y acá nos tienen de congos!

QUEJA

Un usuario me mandó esto: “El trato a los jubilados en la Policlinica JJ Vallarino de Juan Díaz es inhumano. Madrugan desde la una para someterse a exámenes de laboratorio, de pie en largas colas de más de 200 personas y al final no son atendidos por falta de cupos. El problema se resuelve de manera sencilla mediante llamadas al call center. ¿Porqué no se hace?

QUEJA II

Dice que ayer, cerca de 100 jubilados tuvieron que retornar a sus hogares sin recibir atención, en ayunas y en algunos casos casi sin dinero para sus pasajes. ¡Terrible!

HASTA LUEGO

Hoy, a las 10:30 am en la Capilla de Fátima del Santuario Nacional se realizarán las honras fúnebres de Doña Carmen Alicia Davis de Vargas, madre del ex defensor del Pueblo, Ricardo Vargas. ¡Paz a su Alma!

SE FUE

Dice que por motivos personales, renunció el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante. La misma es efectiva desde ya. ¡Voy por esa chamba!

RECONOCIMIENTO

El Sindicato Mundial de Jugadores Profesionales de Fútbol escogió al panameño Román Torres como "Community Champion", por el compromiso demostrado a través de su academia de fútbol, en la cual ayuda a transformar la vida de niños y adolescentes en situación de riesgo social y vulnerabilidad. ¡Buena esa, Mázinger!

FELIZ ANIVERSARIO

No podemos cerrar esta columna sin felicitar a La Decana, por sus 173 años. Gracias por todo el apoyo que nos dan a diarios nuestros lectores y prometemos que vamos por 173 años más.