La llorona del 29 de marzo de 2022

HIPOCRESÍA

Comenta alguien que lo que ha hecho la guerra en Ucrania es quitarle la máscara a los hipócritas europeos. Ahora piden eliminar los pasaportes de oro que otorgan a oligarcas para lavar dinero y evadir impuestos. ¡Cara...mbola!

EL DOSIER

Me dicen que al tal Carlitos, el ex de la charca de la Policía, además de los furiosos también está lo del acoso a la oficial, en una fiscalía en La Chorrera. ¿Cómo se come eso?

PARA REÍRSE

Comenta alguien que la clase de galletazo que le metió Will Smith a Chris Rock, nos hizo olvidar la goleada cinco a uno a Panamá. ¡Santo!

TRANSPORTE

Mañana veremos si se logra un acuerdo entre la ATTT y los transportistas. La última vez, el GobierNito ofreció darle seis melones en subsidio por el aumento del combustible, pero los transportistas dicen que quieren más. ¡Mejeto!

CONSTRUCCIÓN

La Capac llama para hoy, a las 9:00 a-m., a una conferencia de prensa, para explicar su posición frente al llamado a huelga por parte del Suntracs, a partir del 4 de abril, o sea, desde el lunes próximo. Esa vaina también está candela. ¡Cara...mbola!

SE PRENDEN LOS BOMBEROS

Y como que ahora se han puesto de acuerdo los dirigentes sindicales para hacer huelga y otras yerbas aromáticas. Para mañana está programada una manifestación de los camisas roja. ¡Santa cachimba!

TRISTE NOTICIA

En Guabito, Bocas del Toro, lamentan la desaparición física de una docente. Tenía más de 20 días de estar incapacitada por problemas ortopédicos en el hospital de David.

GUERRA UCRANIA-RUSIA

Ahora dicen que el oligarca ruso Abramovich y al menos dos integrantes de la delegación negociadora ucraniana presentan síntomas de envenenamiento. ¡Santo!

TIKI, TAKE

Hay un tiki, take con Román Torres, por tuitear que la no clasificación de Panamá es el karma. Hasta la esposa de Penedo le cayó encima y otra cantidad de tuiteros. Román le mandó sus barrejobos a Penedo. ¡Mi madre!

FALLO A FAVOR DEL LOCO

La Tremenda Corte falló a favor del Loco al no admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado de La Chola. Dice la Tremenda Corte que el Loco fue objeto de dos juicios y en ambos salió no culpable o absuelto. Que no cabe otra vaina que pasar página.

EL GRAN GANADOR

Dice que en las internas del PRD, el gran ganador fue Gaby. El hombre tiene el terreno abonado para reemplazar a Peter Michael en el control del partido. ¡Mejeto!

EMBARRADOS

Dice el diario español El País, que en medio de la controversia generada por el estado de excepción, Bukele añadió más enigmas al día al retuitear a una usuaria que detalló haber estado presente en una reunión en la que se planteó su derrocamiento por Estados Unidos.

EMBARRADOS II

“En Bolivia, en una cena con asesores políticos, dijeron que están siendo contactados por una 'organización' de USA, tanto de demócratas como de republicanos, para 'derrumbar' a Bukele y operar desde Panamá. Por lo visto ya lo están haciendo”, decía el mensaje retuiteado por el presidente el día que amplió sus poderes.