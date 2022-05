La llorona del 11 de mayo de 2022

SE LES SALIÓ DE CONTROL

La protesta del pueblo colonense que se prometió sería pacífica, parece que quedó en control de la delincuencia perdiendo legitimidad. ¡Cara...mbola!

FIRMAS

Y las firmas para la revocatoria estaban hasta las 4:00 de la tarde del lunes, en 15.470, de acuerdo con el informe del TE. Parece que se retaca la vaina. ¡Ajoooo!

FIRMAS II

Si se comparan las firmas recopiladas hasta el lunes, con las que debieran ser, la vaina parece que se pone cruda. Es decir, están muy por debajo de lo esperado, en casi 15 mil. Deberían haber 31.350 firmas al lunes. ¡Cara...mbola!

PARA DIPUTADO

Alguien que tiene cómo saberlo, dice que Richard Morales no correrá para la Presidencia de la República. Que buscará firmas para su candidatura por la libre postulación para diputado.

PARA ALCALDE

También cuentan que finalmente Juan Diego se decidió a correr por la alcaldía, pero por San Miguelito. Que por el distrito capital va Silva y si no, va por la representación de Bella Vista. Que Ricky va para diputado. ¡Ajoooo!

CALISTENIA

El que también está haciendo calistenia es el exportero de la selección paraguaya José Luis Chilavert, quien anunció que entrará en la política y aspira a ser presidente de Paraguay: “Me identifico con Macri”, dice. ¡Santa cachimba!

MIRANDO PA OTRO LADO

Me mandan esto: “Ayer se vendió un cuadro de Warhol en $195 millones. Me pregunto si Christie's o el vendedor le hicieron 'due diligence' al comprador verdadero. No. Gafi no les exige a los comerciantes de arte que hagan investigaciones de donde provienen los fondos de compradores y vendedores”. ¡Cosas veredes, Sancho!

VUELVE AL RUEDO

Juan Carlos Tapia escribió: “Cuando en diciembre pasado me retiré de las pantallas, dejé bien en claro, q si en el futuro consideraba q sentía la necesidad de contribuir con algunos comentarios por la situación política, económica y social de mi país, lo haría. Llegó la hora. En los próximos días, lo verán”. ¡Vuelve al ruedo!

PICADO

Me dicen que el promotor del desorden que se produjo en la Fernando De Lesseps lo picó el bichito endemoniao, pero aún así dice que no suspende el paro porque en la mesa de diálogo debe estar hasta Putin. Me comentaron que es el mismo que fue sancionado por acoso sexual. ¡Santo!

MINISTERIO DE INSEGURIDAD

Me mandan esto: “Varios gremios empresariales se preguntan ¿si Nito tiene asignado un ministro de Inseguridad? Al parecer el tema de los cierres de calles no parece tener prioridad y que en vez de evitarlos pareciera que esperan a que la trastada esté hecha para hacer un 'show'. Dicen que se pierde tiempo y dinero”.

AL RUEDO

Crispiano quiere seguir mandando en la Asamblea Nacional. Ayer anunció que va por la reelección, que Kayra será su vicepresidenta, y que el Molirena tiene que decidir si el diputado chiricano seguirá siendo parte del combo directivo en el palacio Justo Arosemena.

EN AUMENTO

Me enviaron esto: ayer fui a comprar pan en la panadería de la Fernández de Córdoba, y los cuatro viriles por los que hace una semana pagaba $1.20, me costaron $1.65. Además, eran más chicos”. Los efectos del aumento del combustible ya se sienten con fuerza en Panamá.