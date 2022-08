La llorona del 25 de agosto de 2022

EN EL PATÍBULO

La Asamblea Nacional sacó un comunicado, expresando preocupación por la expulsión de 15 diputados de la locura, por favorecer la candidatura de Crispiano hace un año. La bola pica y se extiende. ¡Ataja!

PELOTA CALIENTE

Según la Asamblea, con la expulsión se vulnera la Constitución que en su artículo 154 dice que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Ya el TE admitió la apelación en este caso. ¡Mi madre!

EN BLANCO

Hace 10 días empezó la recolección de firmas para la libre postulación y hay varios que están en blanco. Vamos a pensar que todavía no han arrancado, y no que no mueven ni a su familia. ¡Ay padre!

¿SECUESTRO?

Ahora dicen que en el secuestro en Chiriquí de un médico y por el que los familiares pagaron un rescate, que podría haber gato encerrao en esta vaina. ¡Cara...mbola!

CABREADO

El que se fue a la Fiscalía Electoral a presentar una denuncia contra supuestas irregularidades en la recolección de firmas fue Paco Carreira. El hombre está cabreado de los problemas con el sistema electrónico de recolección de firmas. ¡Mejeto!

GRAN ALIANZA

Y mientras Rómulo sigue bien agarrado al potro de CD, al mismo tiempo afianza la mancuerna de una gran alianza entre CD, Panameñista y PAIS. Los tres partidos andan agarraditos de la mano. ¡Ajoooo!

LOTO CLANDESTINA

La loto clandestina está moderna. Compras por whatsapp, pagas por yappy y tienes el recibo en tus manos de inmediato. Si ganas, te transfieren por yappy y hasta venden de cuatro cifras, cuyo primer premio son 1.500 tucos. ¡Santo cielo!

OPERATIVO

Las autoridades montaron la operación “Fuego” y le cayeron a un cartelito que funcionaba en la costa arriba de Colón, y sorpresa, ¡hasta el repre de Isla Grande cayó en la redada!

OTRA PARA CLETO

El artículo de K. Mohammed en 'The Guardian', de agosto 22, se pregunta ¿qué hacen los zares de la banca europea para evitar el flujo de dinero ilícito en sus arcas? Al ver cómo afecta la corrupción a los países pobres, es más que reprensible que aún mantengan el secreto bancario en algunos países europeos. Son los bancos en Suiza, Andorra, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, etc., los que permiten que corruptos abran cuentas bancarias. ¡Ataja!

SIN COMENTARIOS

K. Mohammed nos recuerda que después de que la UE sacara su lista de naciones no cooperadoras, el departamento del Tesoro de EE.UU. “cuestionó los fundamentos de la lista de la UE y su metodología defectuosa, y expresó que las instituciones financieras de EE.UU. “no tomarían en cuenta esa lista en sus políticas de blanqueo de capitales”.

SIN COMENTARIOS II

K. Mohammed nos recuerda que el Tax Justice Network en 2020 emitió un reporte que señaló a las cinco jurisdicciones más responsables del desvío de hasta 427 mil melones en ingresos fiscales a nivel global. Estas eran: islas Caimán, el Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y EE.UU.

EL CAFETÍN

Por Bruselas hay un restaurante que se llama Tonton Chami y acá preguntando si es de un panameño; que si allí sí cabe una metra...

EL CHOCHO

Alguien recordó en Twitter que antes, los dominicanos que nos visitaban se tomaban fotos frente al almacén El Chocho, porque en República Dominicana significa igual que acá, tontón.