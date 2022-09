La llorona del 7 de septiembre de 2022

BANCO, EN VAINA

Una entidad bancaria nacional se encuentra desde hace días siendo auditada por personal de PGN y de la DGI. Todo tiene que ver con clientes calientes.

CAMA

En los corrillos del arnulfero suena fuerte un movimiento para proponerle al jinete de equitación una figura más potable y más rentable para compañero de alianza. Es tanto el ruido, que uno de los germanos estuvo grabando pietaje en calidad cine en Boca la Caja.

ME ACLARAN

La gente del Ferrocarril de Panamá dice que me metieron un cují con eso de que el puente de Gamboa no recibe mantenimiento por parte de ellos y que la única reparación sustancial que ha recibido fue por causa de un golpe recibido por un barco que transitaba y que sufrió averías y estas reparaciones las realizó el Canal.

ME ACLARAN II

Que la empresa le ha metido hasta cinco melones en cambio de polines, cambio de rieles y mejora de remaches y pintura.

TURISMO

“Turismo Panamá, motor del desarrollo económico y las comunidades”, será la sexta versión de la Convención Nacional de Turismo y Trade Expo, que se realizará aquí el 25 y 26 de octubre próximo.

PLEQUE, PLEQUE

Ya que hablamos de turismo, lo que sigue causando pleque, pleque es la ley de incentivo de turismo, porque los hoteleros están a favor de esta medida, ya que aumenta la oferta habitacional. ¡Ajoooo!

TIKI, TAKE

Sigue en el ojo de la tormenta el proyecto de ley de extinción de dominio. Dice que el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas recomendó cambiar y eliminar al menos 60 de los 94 artículos de la propuesta. ¡Mejeto!

VIVAZOS

Unos ladrones creyeron ser más vivos que los más vivos e inventaron un mecanismo donde duplicaban las tarjetas SIM de celulares asociados a cuentas bancarias y extraían el billetito sin problemas. Con el gustito se llevaron más de medio melón, pero los atraparon. Cara...mbola!

LIBRE POSTULACIÓN

Según el TE, van 202 mil firmas que han recogido los diversos candidatos por la libre postulación. Para presidente se han recogido 47.185 rúbricas; para diputado, 72.480; para el cargo de alcalde, 26.947 y para representante de corregimiento, 55. 466 firmas.

LA DEMANDA

Las fallas de los bancos europeos en el lavado de dinero son grandes. Ahora 450 familias de soldados gringos muertos o heridos en Afganistán presentaron una demanda civil (Wildman et al vs. Deustche Bank AG et al) contra el banco alemán Deutsche Bank, el danés Danske Bank y el inglés Standard Chartered Bank, porque con conocimiento ayudaron a financiar a células de al Qaeda desde 2001 a 2016. ¡Y nosotros en las listas!

CUENTAS CLARAS

El ministro de Finanzas de Colombia, José Ocampo, está clarito. Ayer pidió junta a países y organizaciones, en un evento de Tax Justice Network, una convención sobre fiscalidad global en las Naciones Unidas donde todos los países participen en igualdad.

LA CHARLA

Dice que Valerio Ábrego Jiménez habla hoy a estudiantes ngäbe buglé, docentes y administrativos de la Unachi sobre “La comarca Ngäbe Buglé desde la perspectiva de un comunicador social”. Esto con motivo del segundo festival de los pueblos originarios de Panamá que organiza el Grupo Cultural de Danzas Estudiantil Ngäbe Buglé de la Unachi.