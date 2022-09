La llorona del 9 de septiembre de 2022

PIN PON PAU

La reina Isabel murió ayer a los 96 años y de inmediato su hijo Carlos tomó posesión como rey. La reina tuvo un mandato de 70 años y fue una de las figuras más emblemáticas del último siglo.

LA DEMANDA

Me cuentan que un medio de comunicación digital prepara una demanda contra una telefónica del patio, porque lo dejó fuera del aire durante tres días. Que el medio quedó muy afectado con sus anunciantes, porque no les pudo brindar el servicio acordado. La demanda va porque va. ¡Santo!

FRÍO, FRÍO

Me manda a decir Melitón que Juan Carlos Varela no lo está apoyando. Que la última vez que lo vio fue en unas fotos que me enviaron por whatsapp apoyando a Blandoncito en unas festividades en Los Santos y luego en su cumpleaños. ¡Ajoooo!

PELONERA

Dice que muchos docentes tienen la epidermis delicada. Le han caído con todo al diputado Chalo González, solo por preguntar en la comisión de Presupuesto sobre la planilla anual del sector docente que es de 1.300 melones al año. El Meduca, con $500 millones tendrá que hacer mágia.

CUENTOS DE LA CRIPTA

Le mandan a decir a Maruja que pele el ojo en la Normal de Santiago, porque se están formando unos berenjenales y no hay ni orden ni ley. Dice que ni la directora ni la subdirectora duermen en este plantel, pese a que es un internado.

CUENTOS DE LA CRIPTA II

Lo último fue que entre estudiantes se agarraron a puño limpio y ni una autoridad estuvo viendo esa vaina. Que los cuentos de la cripta son de espanto. La directora, que tiene 18 años en el cargo, debe dar explicaciones.

RECONOCIMIENTO

La comunicadora panameña Iris García Corella fue galardonada en México por el Claustro Doctoral Iberoamericano, con el grado de Doctorado honoris causa, por su contribución a la educación; por ser fuente de motivación e inspiración, para el crecimiento, fortalecimiento y liderazgo de las presentes y futuras generaciones de líderes que transforman. ¡Aplausos!

REUMÁTICOS

El G-77 es un grupo de países en vías de desarrollo y subdesarrollados, del cual Panamá es miembro. Tienen el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU. Desde 2012 se emitió una declaración, que nuestros gobiernos han hecho caso omiso por someterse a la diplomacia pusilánime que nos ha caracterizado.

REUMÁTICOS II

Dicha declaración establecía: Si bien algunas delegaciones pueden argumentar que hay diálogo y acciones tangibles a nivel internacional, especialmente en la OCDE a través del Foro Global sobre impuestos, es importante señalar que las Naciones Unidas son el único foro global verdadero y que estos otros procesos están desprovistos de una agenda de desarrollo sesgada a favor de sus constituyentes, los países desarrollados.

DE RIPLEY

Panamá, sin duda, produce el mejor café y los grandes catadores están dispuestos a disfrutar de esta exquisitez. Lo último fue que la familia Lamastus logró vender una libra de café en $6 mil. ¡Santa Bárbara bendita!

PROYECTO

El pleno de la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley 713 que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.