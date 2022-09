La llorona del 11 de septiembre de 2022

SE RETIRAN

Me dicen que hay varios que no suben la loma y están pensando en tirar la toalla en eso de la recolección de firmas para la Presidencia de la República. Que hay un pelotón de cuatro que va bien avanzado y que no hay manera de alcanzarlos. ¡Ajooo!

DE PARTIDOS

Dice alguien que los que están recibiendo el apoyo de partidos políticos, hay que verles la cara dentro de cuatro meses cuando ya se les acabe esa fuerza, para ver si siguen con el mismo empuje. ¡Ajoooo!

NUMERITOS

La encuesta de Gismos S.A., ya está en el horno y para los que quieren saber cómo van los numeritos, el martes será publicado el cuadernillo en La Decana.

JUICIO

Mañana será un día de show, porque inicia el juicio por el maná brasileño. Aunque parezca una rareza, hay expresidentes y exministros metidos en este baile. ¡Santa cachimba!

SE LLAMARON

La canciller de Panamá, Erika Mouynes conversó vía telefónica, con el canciller de Venezuela, Carlos Faría, con quien trató “temas de interés mutuo en las relaciones bilaterales, en el contexto de países vecinos unidos por profundos lazos históricos”.

FRONTERA

A propósito de Venezuela, el 26 se reabren las fronteras entre Colombia y Venezuela. No se extrañen que algo de eso haya sido tocado en esa llamadita que se tiraron los dos cancilleres. ¡Ajoooo!

BUCO ARROZ

Dice la gente del IMA que entre agroferias y agrotiendas, se han vendido 1,126,020 bolsas de arroz de 5 libras, hasta el 2 de septiembre de este año. Se instalado ocho agrotiendas y se han realizado más de 200 agroferias en 70 corregimientos de todo el país.

CONFERENCIA

Camacho está convocando a una conferencia el martes, porque allí darán un pronunciamiento, justo despuecito del inicio del juicio por el maná brasileño. Se anuncian protestas en las calles por miembros del partido RM, “por la crisis social, económica e institucional que consideran que existe en el país”.

TRAGEDIA

Un menor falleció, producto del incendio que afectó tres viviendas en Chiriquí Grande, Bocas del Toro. La acción de los bomberos fue muy rápida, impidiendo que las llamas afectaran otras casas.

AL TRONO

Carlos III fue proclamado oficialmente como nuevo Rey del Reino Unido, mientras tanto el funeral de su señora madre, la reina Isabel II será el 19 de septiembre. ¡Velorio pa'largo!

FESTIVAl

La Parada de Las Flores en su sexta versión fue inaugurada el viernes. Se extenderá hasta mañana y este año tiene como lema “Tierras Altas es Agro y Turismo”. Mucha gente por tierras altas chiricanas, disfrutando de este festival.