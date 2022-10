La llorona del 29 de octubre de 2022

RATIFICADA

Ayer la Ariadne fue ratificada como nueva magistrada de la Tremenda Corte. Dice que hubo una pequeña escaramuza de que no tenía los votos, pero ayer los diputados le dieron el voto de confianza.

ZANAHORIA

La Alcaldía de Panamá levantará en fiestas patrias la “ley zanahoria”, y permitirá en un “horario especial y temporal” la venta de bebidas alcohólicas hasta las 6:00 de la mañana, es decir, tres horas más de la norma vigente en días regulares. Espero que de verdad esto sea temporal, y no se convierta en costumbre.

EN MOVIMIENTO

La gente del partido del gallo tendrá elecciones de convencionales este domingo. Son más de 500 puestos para la próxima convención del colectivo, que necesita afianzar su línea política si quiere sobrevivir después de las elecciones de 2024.

CARADURA

The New Yorker, una prestigiosa revista norteamericana, ha escogido “Mayordomo al Mundo”, de Oliver Bullough, como uno de los mejores libros del año. El libro, recordarán, detalla cómo Londongrado atrajo el dinero de la oligarquía rusa. Y acá en Panamá los ingleses vienen a dar charlas de cómo salir de las listas discriminatorias. Se la pasan taquillando con la Intendencia de Sujetos No Financieros.

CARADURA II

Reporta el Financial Times que Danske Bank, el banco danés con el récord de lavado de dinero (más de 230 mil melones) pagará la suma de 2 mil melones en multas. Una suma irrisoria para semejante crimen y el 'costo de hacer negocios'. La noticia no menciona a nadie preso. ¡Hay que ser europeo para ser tan caradura!

NO HAY JUSTICIA

Dice alguien que lo sufrió en carne propia que la justicia anda mal. Un empleado de una empresa con operaciones en Colón robó 159.000 rúcanos y fue condenado. Posteriormente una jueza de Colón lo dejó libre, aduciendo que era la primera vez que cometía un delito. ¡Increíble!, y, ¿ahora quién resarce a la empresa?

NO HAY JUSTICIA II

En otro caso, en la ciudad de Panamá un vendedor de una empresa le robó más de 15.000 rúcanos y fue condenado. Pero, ¡sorpresa!, una jueza le conmutó la pena a trabajos comunitarios y el delincuente anda libre como si nada. ¡Pobre Panamá!

LA MÍNIMA

Alguien comentando sobre la comisionada retirada Mínima Municipal que anda desatada denunciando y denunciando algo relacionado con su oscuro pasado en La Joya y los masajes del Chombo. Dice que “siga llorando por la herida la fresca zanahoria del jardín florido municipal”. ¡Santo!

MÁS VUELOS

Dice nuestra embajadora en Turkía, Mariela Sagel, que a partir de mañana 30 de octubre Turkish Airlines añadirá tres vuelos directos de Estambul a Panamá, sin la parada técnica que hacían en Bogotá, a fin de hacer la transición de solo volar directo a Panamá. En total 10 vuelos directos semanales de Estambul a Panamá. ¡Más bien!

AGOTADA MEDICINA VITAL

Una de las principales cadenas farmacéuticas reporta que se le ha agotado el medicamento norvasc 10 mg para hipertensos, pendiente de la extensión del Registro Sanitario, que venció hace unos meses. El Minsa debería extender automáticamente la vigencia de medicamentos universalmente reconocidos, sin necesidad de nuevos trámites. ¿No prometió el Minsa corregir todas esas deficiencias? ¿Qué hace falta, cierre de calles?

CABREO

En las barriadas de San Antonio, Brisas y Cerro Viento, residentes se han adueñado de las aceras municipales y otros estacionan sus carros dañados en las calles, impidiendo el libre tránsito. Ya es tiempo que la Alcaldía y la ATT tomen cartas en este asunto.