CONVERSACIONES

CUBRIR LA ESPALDA

ANIVERSARIO

El gobierno Paso Firme cumple su primer año en medio de un conflicto que aún no se resuelve en su totalidad. No se pierda mañana la encuesta Vea Panamá de La Decana sobre la evaluación de la gestión del Ejecutivo.

RESPALDO

CONVENIOS

A USAR CANDELA

Me cuentan que hoy finaliza el contrato entre Naturgy y la central termoeléctrica de IPSA. Después de más de 71 años, Isla Colón quedará a merced de Naturgy, sin central de respaldo. ¿Cuáles son las causas de la no renovación del contrato y cómo piensan actuar en caso de un fallo eléctrico si ya no habrá central de respaldo? ¿Isla Colón se quedará a oscuras? Los isleños piden explicación.

AEROPUERTO

Me escribe un bocatoreño para decirme que el lugar ideal para un nuevo aeropuerto, con pista suficiente para recibir aviones con capacidad de entre 200 y 300 pasajeros, y que beneficie el turismo en toda la provincia, es Almirante. Está a 25 minutos del archipiélago: Isla Colón, Boca del Drago, Bastimentos, Zapatilla, Carenero, etc.

ENREDO

LOS MEJORES AMIGOS

CAMPAÑA EJEMPLAR

SIN PIEDAD

Al que le dieron con todo y sin piedad en las redes sociales fue al catedrático Bernal, con eso de que no existe revocatoria de mandato para presidente por vía de un referéndum. Si bien es cierto que constitucionalmente no existe, el problema es que años atrás no decía lo mismo... y las redes sociales no perdonan.