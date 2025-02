La Llorona del 14 de febrero de 2025

DECLARACIÓN DE GUERRA

El Presi Mulino no se guardó epítetos contra los suntrosos y les declaró la guerra. Desde “sindicato delincuencial” hasta “movimiento de terroristas” fueron los calificativos durante su conferencia de este jueves. A la Capac les mandó a decir que dejen de alcahuetear al sindicato único de trabajadores de la construcción.

FUERA DE ORDEN

Me cuentan que por los lados de la Capac no cayó muy bien el rofeo del Presi Mulino. Dicen que ellos están para construir obras, y que conservar el orden público es tarea del gobierno. Lo que no sabemos es si están de acuerdo con los cierres de calles y conque se altere el orden del país.