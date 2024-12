Asamblea: Más de mil millones en traslado de partidas para pagar deudas

Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instaron al Gobierno a impulsar nuevas licitaciones de obras públicas, tras señalar que esta instancia legislativa en tan solo cuatro meses ha aprobado más de mil millones de dólares en traslados de partidas para pagar deudas pendientes de otros gobiernos.

En tal sentido, el diputado secretario de la Comisión de Presupuesto, Manuel Cohen, manifestó que frente a la contención de gastos, los panameños han entendido y se les ha dicho que en esta época no se les puede hacer fiestas de Navidad, y que pasó el Día de la Madre y no se pudo hacer nada.

“El pueblo ha entendido y tratado de respaldar para que el país salga adelante en un mes de diciembre, en donde hemos también comprendido que el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dijo que con las bolsas navideñas y los jamones el IMA tendría que recibir algo de retorno del costo, o sea, que no había jamones gratis. Tanto sacrificios para los panameños y yo no entiendo cómo, a la carrera queremos regalar el dinero para pagar obras que no tienen nada que ver con nuestro gobierno y que están llenas de dudas”, manifestó Cohen.

Lo planteado por el diputado Cohen se dio en el momento en que el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, acudió a la Comisión de Presupuesto a sustentar un traslado de partida por 4,7 millones de dólares, dentro de los cuales 1,5 millones serían para pagar una liquidación o finiquito a la empresa Asincro, la cual estaba encargada de la construcción del estadio Roberto Mariano Bula de Colón, obra cuyo costo se ha incrementado de 14 a 26 millones de dólares.

Cohen detalló que en estos cortos cuatro meses y medio, la Comisión Presupuesto bajo la dirección del presidente de esta instancia, Sergio Gálvez y la colaboración de los quince miembros de esta comisión de diferentes partidos políticos y de los miembros de la bancada independiente Vamos, que son independientes, ha aprobado más de mil millones de dólares para pagar cuentas de gobiernos pasados, deudas que incluso, asegura, vienen desde el año 2014 y hasta cuentas del gobierno pasado. Precisó que ya hay que ver cómo se empiezan a licitar nuevas obras de este gobierno que asegura, está tratando de hacer las cosas bien.

“Pero a mí me extraña que una y otra vez vengan funcionarios aquí pidiendo que se les aprueben dineros para estar pagando deudas que reconozco que hay que pagarlas, pero no podemos regalar el dinero, porque cuando una obra tiene dudas, entonces antes de pagarlas, hay que investigarlas”, enfatizó.

Ordóñez reconoció que la abogada Castillo, (Odila Castillo que está vinculada a la llamada “Contraloría Paralela”), era la que representaba a la empresa Asincro para tramitar el equilibrio contractual. “Yo no estaba allí, pero eso es lo que demuestra la evidencia”, exclamó Ordóñez.