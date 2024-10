Asamblea Nacional, a la espera del proyecto de reforma de la CSS

Diputados de la Asamblea Nacional se preparan para recibir, el próximo 6 de noviembre, el proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social que deberá ser presentado por el Órgano Ejecutivo en esa fecha ante el pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Según el director de la CSS, Dino Mon, luego de su ratificación en el cargo ha recibido varias llamadas de diputados de diversas bancadas, los cuales, asegura, están interesados y preocupados por el futuro de la seguridad social.

Sostuvo que los diputados están muy ligados a la comunidad a la que representan, y son comunidades en las que hay problemas de salud, problemas económicos y siempre los diputados tienen que estar haciendo el puente de comunicación con cada uno de los estamentos de salud y, particularmente con organizaciones como la Caja de Seguro Social, en materia de salud.

“Todos estamos preocupados por entender también estas reformas, por entender el paquete que le vamos a mandar o ver un poquito antes de tiempo, igual que le hemos dicho a la gente, estamos trabajando, el presidente no se puede adelantar porque si adelanta algo, significa que no oyó a alguien”, precisó Mon.

Sostuvo que a los diputados les han dicho que no se preocupen, que ellos van a recibir, incluso, igual que todas las organizaciones, un bosquejo general de explicación del problema antes que les llegue el proyecto que tienen que analizar.

En tal sentido, el jefe de la bancada del oficialista Realizando Metas (RM), Alaín Cedeño, quien preside la Comisión de Salud, instancia que deberá discutir este proyecto de ley en primer debate, sostuvo que como parte de la preparación de los diputados los comisionados de salud han realizado varios conversatorios con la mayoría de representantes de los diferentes grupos y gremios para ilustrar a los 71 diputados del tema.

Manifestó que también ha solicitado a las diferentes bancadas que se reúnan con conocedores de la situación de la CSS para que todos estén actualizados cuando se presente el proyecto a la Asamblea Nacional.

Mientras que el diputado del Molirena, quien forma parte de la bancada mixta, Isaac Mosquera, expresó que están a la espera que llegue el proyecto para revisarlo y hacer algunos aportes, que es lo que corresponde.

“Debe ser un proyecto de ley que no lesione a la comunidad, según mis encuestas con la población, no quieren medidas paramétricas, no quieren saber del incremento del Itbms; entonces hay que recibir la propuesta, analizarla y hacer nuestros aportes y que vaya en beneficio de la población y no se vea afectada”, precisó Mosquera.

En tanto, el diputado Manuel Cheng, de la bancada independiente Vamos, manifestó que se han reunido con sectores como la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), el doctor Carlos Abadía, los economistas Juan Jované y Felipe Argote y con otras personalidades que dominan más el tema sobre las propuestas que ellos piensan que son las mejores para el país.

“Nosotros estamos haciendo consensos y presentado nuestras propias observaciones al Ejecutivo. Tendremos una propuesta única por parte de nosotros para el bien del país y para el bien de todos los asegurados”, indicó Cheng.

Aseguró que la bancada ya tiene un panorama de qué es lo que plantearán y esperan entregarle un borrador al presidente Mulino.

Cheng informó que para esta semana esperan reunirse con el director de la CSS, Dino Mon, para abordar el tema.