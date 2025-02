Dino Mon advierte que no tolerará llamado a paro en la CSS

Luego de que la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), a través de su secretario general Fernando Castañeda, advirtiera de una posible huelga nacional en rechazo al proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), el director de la entidad, Dino Mon calificó tal advertencia como una sinvergüenzura, al tiempo que pidió que se cuiden en hacer ese tipo de aseveraciones porque ni él ni los asegurados lo van a tolerar.

En un comunicado de la Amoacss leído por Castañeda, la organización consideró que se aprobaron reformas cosméticas con pocos cambios positivos en materia de administración, sin quitarle los poderes imperiales al director general de la Caja de Seguro Social, permitiendo el abuso contra los recursos financieros y humanos, con la violación de acuerdos, derechos adquiridos y estabilidad laboral de todo el personal.

Además, Castañeda alertó a todas las bases de médicos, odontólogos, profesionales y técnicos de la salud, “a prepararnos a medidas más enérgicas si se aprueba tan maligno proyecto de ley, perjudicial para la salud y pensiones de todos los panameños”.

“A los pacientes los invitamos a cumplir con sus medicaciones, para resistir juntos una posible huelga nacional en defensa de la seguridad social”, indicó Castañeda.

Al respecto, Mon manifestó que, si hubiera bases por la cuales tuviesen que reclamar algo, estaría bien, pero señaló que “no tienen ninguna base para poner en detrimento los servicios a los asegurados”.

“Yo creo que es una sinvergüenzura del que llama al paro en estos momentos cuando lo que tenemos todos es que cuidar la seguridad social y cuidar el servicio que le damos que bastante ya le hemos descuidado a nuestros asegurados y pensionados”, destacó.

Advirtió que aquellas personas que dicen que van a entrar en paro, y que seguramente no suman ni el 2% de la población de nuestros profesionales de la salud, “pues que se cuiden en hacer ese tipo de aseveraciones, porque ya los asegurados no va a tolerar esto y este su servidor mucho menos. Pueden hacer los paros con sus recursos, pero no con los recursos de la institución que están dispuestos a servir a los asegurados”, precisó.

Añadió que lo que sí ha visto con lo dicho en relación con el proyecto de reformas al CSS “es una gran cantidad de mentiras muy grande que dicen estas personas y dicen que han leído el proyecto de ley, el proyecto de ley es muy claro, no violenta ninguno de los derechos ni mucho menos las conquistas que ellos dicen que han tenido”, dijo Mon.

Con referencia a la reclamación del pago de turnos médicos atrasados, el director de la CSS recordó que estos datan del 2021, 2022 y 2023.

“Por qué en esos años no lo fueron a pedir, por qué llega una nueva administración y nos ponen contra la pared dándoles ese carácter de que si no nos pagan vamos a poner en detrimento los servicios de los pacientes”, cuestionó Mon.

Manifestó que sí se han hecho ingentes esfuerzos por pagar todos los turnos y se espera en esta semana terminar de pagar los turnos atrasados.

“Esto nos ha puesto en un tres y dos, porque hay que justificar todo lo que no se justificó antes para poder pagarlo y pasar por el control previo de Contraloría. Téngalo por seguro que todos los turnos se están pagando, ya hemos casi terminado de pagar el atraso de gestiones anteriores a nuestra administración, ya en esta semana se pondrá al día de tal manera que nadie tenga excusa para de alguna forma hacer un reclamo sobre este aspecto”, concluyó Mon.