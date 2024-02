Embarcación mexicana llega a Panamá para buscar los restos del general Catarino Garza

Un buque de la armada de México con veinte militares y sesenta marinos se encuentra ya en Panamá para intentar rescatar los restos del periodista y general, Catarino Erasmo Garza Rodríguez un rebelde que empuñó las armas para combatir la dictadura de Porfirio Díaz, y quien tras partir al exilio murió en la provincia de Bocas del Toro en su intento por liberar a su país de la dictadura de Díaz.

El barco llegó este domingo y en él llegaron once especialistas, arqueólogos, antropólogos, quienes se quedarán en la embarcación y bajarán para realizar las labores ya previstas. Se espera que los mismos permanezcan en el país por al menos seis 6 semanas, para tratar de encontrar los restos de Garza Rodríguez.

“La idea es buscar, tenemos identificados algunos lugares, exhumar los restos, llevarse las muestras para hacer la identificación de ADN e identificar si se trata de los restos. Una vez comprobado vienen por los restos”, informó una fuente vinculada al tema.

No hay ninguna evidencia que retrate que está en un cementerio de la provincia, en donde se hizo el escaneo subterráneo y se identificaron algunos lugares. Se conoció que están en proceso de que el Ministerio de Cultura, suministre el documento de aprobación para que trabajen los arqueólogos.

”La entrada del barco la autorizaron, y no necesitan una autorización de exhumación del Minsa porque se trata de restos arqueológicos. No han encontrado ningún familiar en Panamá, son cementerios donde no hay ni siquiera una tumba”, informó la fuente.

Los estudios han determinado que a finales del Siglo XIX, Catarino Garza llegó a Costa Rica. Para 1895, Colombia estaba envuelta en guerras civiles protagonizadas por liberales y conservadores. Garza que se identificó con los liberales salió de Costa Rica con destino a Boca de Drago, Bocas del Toro.

Tenía el firme propósito de tomarse el cuartel de policía de la provincia caribeña, donde estaba el segundo puerto más importante del Istmo. Un punto estratégico donde habitaban muchos extranjeros y donde existía un alto volumen de ingresos producto de las exportaciones.

La intención era desde Bocas del Toro tomarse el Istmo de Panamá. Y desde la ciudad intentaría derrocar el gobierno de los conservadores y poner a Colombia en manos de los liberales. La acción permitiría al mexicano establecer alianzas y lanzarse a la liberación de México. Pero, falló en el intento. Le dieron dos disparos.

Pero, ¿dónde quedaron sus restos? Se cree que fue enterrado en una fosa común. En julio de 2023, el arqueólogo panameño Carlos Fitzgerald acompañó a especialistas mexicanos -con sensores remotos (georadar)- a evaluar áreas donde pueden haber estado ubicadas las fosas donde se depositaron los cadáveres de Garza y otros que perecieron en el ataque.

El equipo logró establecer los posibles lugares donde ocurrieron los hechos. Por registros históricos de medios de comunicación, se cree que el ataque se produjo donde está el cuartel de bomberos de Isla Colón, Bocas del Toro. Y que los restos del soldado mexicano podrían estar en un antiguo campo santo.

Pero, la información de la ubicación de las fosas comunes es ambigua. Hubo que realizar un ejercicio de interpretación y reconstrucción de los hechos. Para confirmar la información se requerirán técnicas de investigación arqueológica y antropológicas forenses.