‘Es fácil darle palo al perro que está en el piso’: excontralor Solís

Según su cuadro, su gestión es la que hizo más auditorías respecto a las gestiones anteriores, entonces ¿a qué se deben las quejas de las tres instituciones? De la Fiscalía de Cuentas solicitaron 52 auditorías y ustedes apenas mandaron un informe...

También se criticó la calidad de los informes de 235 solicitadas por el Ministerio Público; apenas cuatro fueron “efectivas” para condenas.

Si miras las incorrecciones, soy el que más incorrecciones tuvo en cuanto a dinero.

A excepción de Federico Humbert, porque las obras del expresidente Ricardo Martinelli eran más cuantiosas.

A su juicio, las críticas se deben a que no salió a comunicar.

“Pero te estoy dando la verdad en un cuadro. Es fácil agarrar y darle palo al perro que está en el piso”, añadió.

Aseguró que todos los informes se mandaron a las autoridades como el Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas.

Además, defendió la ley propuesta para modificar la ley orgánica de la institución porque “fortalece la independencia y la institucionalidad”, y aseguró que se verá en la gestión de su sucesor Anel Bolo Flores, ley que según organizaciones ciudadanas, Hormechea y Visuetti, le dio la potestad para decidir qué auditaba y qué no.

“De todo corazón te lo pido que publiques la aclaración. Ahora que venga Bolo, puedes pedirle cada auditoría”, dijo, porque por normas internacionales solo los contralores pueden revelar estos detalles y él optó por dar solo las estadísticas.

Solís evitó detallar a este medio los casos a los que se referían las auditorías.

“A mí me tocó vivir lo que no le tocó a ninguno. Una cosa impresionante, el trabajo a costa de mi salud y el afecto de mi familia. ¿Tú sabes lo que es tramitar 5 millones de documentos y que 600.000 tengan incorrecciones? Eso no se hace mirando para el cielo, todos los días 10, 12, 14 y hasta 16 horas trabajando”, narró.

“Hagan una reflexión un segundo y miren eso, que las cosas no son como parecen... Ningún contralor ha mandado al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas 168 auditorías”.