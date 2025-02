Falta de consenso en la edad de jubilación retrasa primer debate de reformas a la CSS

Diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se encuentran en medio de una gran encrucijada al estar próximo a debatir el tema del incremento en la edad de jubilación para los asegurados, propuesto por el órgano Ejecutivo y que está en el tercer bloque del proyecto 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

A pesar de que los diputados de la Comisión aprobaron el segundo bloque de este proyecto de ley el pasado miércoles 29 de enero, aún no se ha informado cuándo habrá sesión para abordar el tercer bloque del proyecto, que en su artículo 128 contiene la edad de jubilación.

El presidente de esta Comisión, el diputado Alaín Cedeño, informó que las bancadas se mantenían en la búsqueda de los consensos del tercer bloque y habló de la posibilidad de que el tercer y cuarto bloque sean votados esta misma semana, y afirmó que apenas haya un consenso convocarán a la comisión.

“Estamos viendo si terminamos el consenso del tercer bloque para ver si esta misma semana llevamos el tercer y cuarto bloque a votación, para ver si la otra semana va al pleno para el segundo debate”, dijo.

Cedeño precisó que en este tercer bloque aún no hay consenso en la mayoría de los miembros de la comisión porque el PRD se iría solo con su propuesta. “Nosotros [Realizando Metas] coincidimos con los de Vamos, así que nos vamos así, unos sí y otros no”, indicó.

Detalló que con lo de la edad de jubilación aún no hay consenso para subir la edad y destacó que en estos momentos están viendo el modelo de pensiones que se va a utilizar.

“Estamos viendo las diferentes propuestas, no solamente en la Comisión, sino también en la directiva de la Asamblea y en el pleno, para ver si conseguimos una opción que sea aceptada por la población”, precisó Cedeño.

Destacó que hay una propuesta que plantea un aumento de la edad de jubilación de manera escalonada y dijo que es una moción que están analizando los 71 diputados.

Hasta el momento ninguno de los diputados o de las bancadas ha mostrado su respaldo definitivo al incremento en la edad de jubilación planteado por el Ejecutivo, de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres.

Por el momento, la única propuesta que se ha conocido de manera extraoficial es la de la bancada del oficialista partido, Realizando Metas, que establece que la edad de jubilación aumentaría un año en 2032, otro en 2034 y, finalmente, un tercer año en 2036, como una opción para mitigar el impacto en los trabajadores. La propuesta mantiene las edades de jubilación actuales para mujeres (57 años) y hombres (62 años) hasta 2032.

El ajuste gradual según lo planteado por RM, se aplicaría a quienes se jubilen después del 28 de febrero de 2032, con un incremento definitivo a partir de 2036, estableciendo las edades de 60 años para mujeres y 65 años para hombres.

El economista Ernesto Bazán ha asegurado que los nuevos aportes de recursos para la CSS, aprobados en primer debate como el Impuesto Selectivo al Consumo (por ejemplo a bebidas gaseosas), los ⁠aportes del Estado y las ⁠utilidades (dividendos) de empresas estatales, no evitarían el aumento en la edad de jubilación planteadas por el Ejecutivo.

El también economista Felipe Argote dijo que el corazón de este proyecto se llama el modelo de seguridad social o el modelo de IVM.

Sostuvo que en este caso hay tres, uno que es el solidario planteado los sindicatos, otro el individual que plantearon los gremios empresariales, y el del gobierno que asegura ha llamado nocional, “que es un sistema donde tú aportas individualmente, pero cuando te jubilas es de reparto solidario porque si te mueres, al día siguiente perdiste todo lo que pusiste y si demoras 30 años cobrarás por 30 años con la plata del que se murió”.

Argote aboga por el sistema mixto, que sí tendrá fondos, porque la primera jubilación de ese sistema comenzará en 2027, y ese dinero no se puede tocar ya que sería ilegal.

Precisó que les ha dicho a los diputados que, si bien han hecho algunos ajustes, eso no tiene sentido si al final no definen cuál es el modelo que utilizarán. “En síntesis, no importan las variaciones que se han hecho en los artículos del primero y segundo bloque, lo importante es que definan cuál es el modelo de pensión que va a prevalecer”.