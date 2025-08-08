Agroferias del IMA | Aquí venderán arroz barato este 9 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el sábado 9 de agosto desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este sábado 9 de agosto:

Darién

- Parque de Yape, en el distrito de Pinogana

¿Cuáles son los precios en las agroferias el IMA?

A continuación, se detallan los productos más buscados en las agroferias del IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:

Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)

Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)

Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)

Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)

Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)

Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)

Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)