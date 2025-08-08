Agroferias del IMA | Aquí venderán arroz barato este 9 de agosto

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>sábado 9 de agosto desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este sábado 9 de agosto:</b><b>Darién</b>- Parque de Yape, en el distrito de Pinogana<b>¿Cuáles son los precios en las agroferias el IMA?</b>A continuación, se detallan los productos más buscados en las agroferias del IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)