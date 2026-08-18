Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 18 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este martes 18 de agosto un cielo parcialmente nublado a cubierto sobre gran parte del territorio nacional, con lluvias y aguaceros aislados en distintos sectores del país.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias sobre el Golfo y las tierras bajas de Chiriquí, además de nubosidad en Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Oeste. Para la tarde se prevén aguaceros aislados en Chiriquí, el sur de Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Norte.

Durante la noche podrían registrarse nuevos episodios de lluvia en Chiriquí, Veraguas centro-sur, Herrera, las cordilleras de Coclé y sectores de Panamá Metro.

En el Caribe, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada en el oriente de Guna Yala y las costas de Bocas del Toro, mientras que habrá abundante nubosidad y lluvias ocasionales en la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y Colón.

Para la tarde se pronostican lluvias con tronadas ocasionales en Colón, norte de Veraguas, Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Durante la noche continuarán las lluvias intermitentes en Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en zonas montañosas, mientras que en las áreas de menor elevación oscilarán entre 19 °C y 24 °C.

Durante el día, las máximas alcanzarán entre 26 °C y 32 °C, principalmente en sectores de baja altitud y áreas urbanas.

El IMHPA también advierte sobre índices de radiación UV-B entre 6 y 10, de moderados a muy altos, especialmente durante las horas de mayor insolación.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).