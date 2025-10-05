  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería Fiscal en Panamá: ¿Dónde y hasta cuándo puedes entregar tus sobres en las urnas?

La Lotería Fiscal incentiva a los contribuyentes a solicitar y entregar facturas válidas, fortaleciendo la cultura tributaria y la formalidad comercial en Panamá.
DGI Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/10/2025 09:24
La Lotería Fiscal, organizada por el MEF, busca premiar a quienes solicitan y presentan facturas válidas, fomentando así la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá se llevará a cabo el 30 de octubre de 2025, por lo que el cierre de urnas será el jueves 23 de octubre.

Según informaron las autoridades, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Cada sorteo se realiza siguiendo el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y los premios para este segundo sorteo se repartirán de la siguiente manera:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

La Lotería Fiscal busca recompensar a los contribuyentes que solicitan y presentan facturas válidas, fomentando la cultura tributaria y la formalidad en las compras en todo el país.

Conoce los centros comerciales y agencias de la DGI donde se reciben los sobres de la Lotería Fiscal

La Dirección General de Ingresos (DGI) ha habilitado agencias regionales y centros comerciales para que los contribuyentes depositen sus sobres con las facturas:

Centros comerciales:

-Albrook Mall

-Los Andes Mall

-Town Center Costa del Este

-Westland Mall Premiun Outlets

-Soho City Center

-Altaplaza Mall

-Santiago Mall (Veraguas)

-Megamall (Panamá Este)

-Atrio Costa del Este

-Colón 2000 (Colón)

-Chiriquí Mall (Chiriquí)

-Plaza Terronal (Chiriquí)

Federal Mall (Chiriquí)

-Centro Comercial de Los Pueblos (Juan Díaz)

-Balboa Boutiques

