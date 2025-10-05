Lotería Fiscal en Panamá: ¿Dónde y hasta cuándo puedes entregar tus sobres en las urnas?

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá se llevará a cabo el 30 de octubre de 2025, por lo que el cierre de urnas será el jueves 23 de octubre.

Según informaron las autoridades, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Cada sorteo se realiza siguiendo el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y los premios para este segundo sorteo se repartirán de la siguiente manera:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

La Lotería Fiscal busca recompensar a los contribuyentes que solicitan y presentan facturas válidas, fomentando la cultura tributaria y la formalidad en las compras en todo el país.