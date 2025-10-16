Pago del PASE-U: IFARHU publica cronograma de cobro en las provincias de Chiriquí y Coclé

En la provincia de Chiriquí, los pagos se realizarán a los beneficiarios que pertenecen a la Agencia Regional de Barú, Agencia Regional de Bugaba y la Dirección Provincial de Chiriquí.Por su parte, en la provincia de Coclé, los desembolsos se efectuarán a los beneficiarios de la Agencia Regional de Aguadulce y la Dirección Provincial de Coclé.Para mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario del Pase-U.