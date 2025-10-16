  1. Inicio
PANAMÁ

Pago del PASE-U: IFARHU publica cronograma de cobro en las provincias de Chiriquí y Coclé

El IFARHU confirma que continuará con el pago del PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé.
IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2025 09:41
El IFARHU anuncia el cronograma completo de pago del PASE-U en la provincia de Chiriquí y Coclé del 20 al 24 de octubre.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de los pagos del Programa de Asistencia Social Universal (PASE-U) correspondientes a las provincias de Chiriquí y Coclé, a partir del lunes 20 de octubre.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los desembolsos se están realizando de forma escalonada, debido a la disponibilidad presupuestaria mensual. Añadió que aún no se ha podido efectuar el pago mediante el sistema ACH, ya que la institución depende de la asignación de fondos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas.

Godoy indicó que el IFARHU se encuentra a la espera del presupuesto correspondiente al mes de octubre para poder completar los pagos del PASE-U a nivel nacional, garantizando así la continuidad del programa de apoyo a los estudiantes.

El IFARHU confirma las agencias y direcciones provinciales donde se realizarán los próximos pagos

En la provincia de Chiriquí, los pagos se realizarán a los beneficiarios que pertenecen a la Agencia Regional de Barú, Agencia Regional de Bugaba y la Dirección Provincial de Chiriquí.

Por su parte, en la provincia de Coclé, los desembolsos se efectuarán a los beneficiarios de la Agencia Regional de Aguadulce y la Dirección Provincial de Coclé.

Para mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario del Pase-U.

