Pago del PASE-U: IFARHU publica cronograma de cobro en las provincias de Chiriquí y Coclé

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de los pagos del Programa de Asistencia Social Universal (PASE-U) correspondientes a las provincias de Chiriquí y Coclé, a partir del lunes 20 de octubre.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los desembolsos se están realizando de forma escalonada, debido a la disponibilidad presupuestaria mensual. Añadió que aún no se ha podido efectuar el pago mediante el sistema ACH, ya que la institución depende de la asignación de fondos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas.

Godoy indicó que el IFARHU se encuentra a la espera del presupuesto correspondiente al mes de octubre para poder completar los pagos del PASE-U a nivel nacional, garantizando así la continuidad del programa de apoyo a los estudiantes.