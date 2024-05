Martinelli y Vásquez, enfrentados en redes sociales

En el turbulento escenario político, el expresidente Ricardo Martinelli y el diputado Juan Diego Vásquez han mantenido un acalorado intercambio de palabras en las redes sociales, principalmente en X. El primero es el presidente del partido Realizando Metas (RM) que será oficialista a partir del próximo 1 de julio, y el segundo es el líder de la coalición Vamos que tendrá la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional para el próximo quinquenio.

Aunque Martinelli, condenado a 10 años de prisión y asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, no gobernará directamente, su partido será el que tomará las riendas del país a partir del 1 de julio de 2024.

RM cuenta con 14 diputados electos y lo convierte en el partido político con más representantes en la Asamblea Nacional.

Vásquez, por su parte, lidera la coalición Vamos, que no es un partido político, pero contará con 20 diputados para la nueva Asamblea Nacional.

Martinelli criticó las amenazas de revocatoria de mandato hacia los diputados independientes y en su cuenta de X escribió que la “revocatoria de mandatos de los independientes no se puede. Además, del 2 al 4 años si son miembros de un partido político no aplica”.

En una publicación del pasado lunes, Martinelli expresó su preocupación por los diputados independientes no alineados con Vásquez. “Me preocupa el régimen de terror existente entre el variado y diverso grupo de diputados independientes que no son afines al ‘aspirante a dictador’, quienes son amenazados con buscarles firmas para revocar el mandato si no acatan sus irracionales propuestas”, declaró Martinelli. Se comprometió, además, a apoyar a estos diputados para evitar lo que describió como una irrupción en la democracia por parte de Vásquez.

Juan Diego Vásquez, un joven diputado que ha ganado notoriedad por su postura anticorrupción y su defensa de la transparencia en la política, no tardó en responder, utilizando su cuenta de X para defender su integridad y responderle Martinelli. “Vivo en San Miguelito desde que nací. Vivo con mis padres hace casi 28 años. No me da pena decirlo porque prefiero eso que haberme metido a la política a robar como sí lo hicieron otros”, afirmó Vásquez, subrayando su honestidad y compromiso con su comunidad. Hacia referencia a las insinuaciones que ha hecho Martinelli sobre una casa en Costa del Este que supuestamente le pertenece a Vásquez.

Vásquez, quien representa a una nueva generación de líderes que buscan desafiar las estructuras tradicionales de poder, también cuestionó la relevancia de Martinelli en la política actual y sugirió que su tiempo ya había pasado. “Al expresidente no hay que dedicarle tiempo porque precisamente su tiempo ya pasó. En la desesperación de mantenerse vigente, mientras se esconde cobardemente en una embajada, le toca mentir e inventar locuras. Espero que se recupere pronto de sus delirios. Buen viaje a Nicaragua”, escribió el diputado, aludiendo a los problemas legales y controversias que han rodeado a Martinelli.

El analista político José Eugenio Stoute aseguró que “el exiliado Ricardo Martinelli tiene una gran preocupación respecto a la fuerza y el liderazgo de la bancada Vamos, y entiende que la misma tiene la posibilidad de alzarse con el control de la junta directiva de la Asamblea, frustrando así sus posibilidades de que su candidato alcance la presidencia de dicho órgano”. Martinelli, agrega Stoute, entiende perfectamente que sin la presidencia de la Asamblea se le escapa la posibilidad de “negociar” con el presidente electo la satisfacción de sus intereses personales.

En ese sentido, Vamos es un dique que puede impedir el retorno a las viejas y desautorizadas andanzas, y Vásquez es sin duda alguna el líder indiscutible de esa coalición y de esa bancada, concluye Stoute.