Ministra de Trabajo se reúne con sindicatos de construcción y delegados internacionales

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se reunió este miércoles 23 de julio junto a su equipo con una delegación de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, junto a representantes de otros nueve sindicatos de la construcción en Panamá.

El objetivo fue discutir la situación del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), contra quien el gobierno nacional ha presentado una demanda para su disolución.

“El Gobierno reitera la defensa de los derechos laborales y la protección de los trabajadores, pero alejando eso de cualquier sistema o práctica vinculada a la extorsión o violencia”, manifestó el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República. “Son grupos o diputados franceses, de más allá de la izquierda, con una representación política, me comentan quienes siguen la política francesa, bastante exigua. Pero bueno, nos da oportunidad, así como lo hemos hecho a nivel de la OEA, para llevar ese mensaje y esas explicaciones pertinentes en torno a todo lo sucedido con el sindicato de Suntracs”, explicó el mandatario.

La ministra de Trabajo dio detalles sobre la reunión a través de un comunicado oficial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). “Soy una ferviente defensora de la libertad sindical y cuando fui designada como ministra me reuní con la dirigencia del Suntracs. Al entrar al Gobierno del presidente Mulino, se solicitó la apertura de las cuentas bancarias y al asumir el cargo, fue el primer sindicato con el que me reuní en mi despacho. Pero no se puede ser dirigente sindical, desde el irrespeto”, manifestó Muñoz.

La ministra explicó que, en lo que respecta a los casos de la cooperativa del Suntracs y el proyecto Red Frog en Bocas del Toro, estos se encuentran en la esfera penal y no laboral.