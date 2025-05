Mulino: ‘Este país no crece con huelgas’

En su discurso durante el anuncio del trazado del tren Panamá - Chiriquí, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a los sectores que actualmente se mantienen en huelga, en una segunda semana de paro de gremios docentes y sindicatos de construcción.

A esta se han unido diferentes sectores incluyendo médicos y con participación de la sociedad civíl a través de diferentes organizaciones.

“Este país no crece con huelgas, sean estas al hombro o a pie. Vamos a seguir creciendo, dejemos el pesimismo a un lado. Asumo todo el costo político porque me metí en temas delicados y seguiré metiendome en temas delicados que requieren solución en este país”, señaló el mandatario.

Asimismo, reconoció que el país pasa por un momento “tenso y sensible” y que algunas personas pudieron sentirse ofendidas por sus palabras, pero admitió que no es un presidente perfecto.

“Si en algun momento me expresé en una forma que no gustó, lo siento, pido disculpas. Lo importante es que unidos podamos seguir adelante”, expresó.

Mulino destacó que así como avanza el tren, él también sigue adelante, a pesar de los insultos, difamaciones e injurias de las que ha sido objeto junto a su familia.

“Aunque no he recibido disculpas de nadie, por supuesto que no las van a dar, elijo perdonar y pasar la página. Reconozco que carezco de cualidades poéticas y ceremoniales, dicho en buen panameño, tengo la mecha corta”, dijo el mandatario, también reconociendo que sus palabras han sido fuerte en ocasiones, pero que nunca han venido de una mala intención.

Destacó que no es mala gente, y que lo que desea es que “sinceramente sigamos adelante” como país.