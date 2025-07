Mulino: ‘Panamá necesita consensos. Y yo estoy aquí para construirlos’

“Parte de cambiar la política es permitir que cada uno de ustedes obre con independencia, sin temor a represalias, sin las complicidades ni prebendas que por años distorsionaron el buen funcionamiento de las instituciones”, añadió Mulino en su discurso. “Sacar la politiquería del Estado es meterse en una pelea con los monos gordos. Porque, seamos sinceros: ese es el terreno del matraqueo, las negociaciones, y el lugar donde una mano lava a la otra. Todo gira en torno a intereses monetarios. Empezar a cambiar esta práctica no solo ha requerido determinación, sino aguantar las presiones de los que no quieren soltar el caramelo,” acotó.

CSS y protestas

El mandatario también se refirió al proyecto del reservorio de Río Indio. “El Canal necesita más agua, nosotros necesitamos más agua para beber. No podemos afectar nuestra gran ventaja competitiva y nuestra estratégica posición geográfica. Quien se opone a Río Indio se opone al progreso, se opone a tener más agua para la gente y a tener más recursos hídricos para el Canal”, declaró. A pesar de que cientos de moradores de comunidades que serán afectadas por el embalse se han pronunciado contra el proyecto, el presidente confía en que la Autoridad del Canal de Panamá se encargará del impacto social. “Esta obra no perjudica a nadie y estoy seguro de que la Autoridad del Canal de Panamá hará un trabajo humano que garantice bienestar a las personas que puedan afectarse con la obra”, resaltó.

Sobre la decisión de suspender garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro por diez días, argumentó que su gabinete se apoyó en la Constitución Nacional. “No fue arbitrario. Se hizo para aplacar acciones que no eran protestas cívicas, sino vandalismo, puro y duro. Ahora tenemos que buscar juntos una solución para recuperar la actividad económica de la provincia, pensando en construir un futuro y no en destruir el presente”, concluyó.

Mulino reiteró que la Ley 462 es el resultado de un proceso de consultas y el ejercicio democrático. En el pasado, el mandatario ha dejado en claro que no tiene intenciones de derogar la ley, a pesar de las protestas populares. “Las leyes se construyen con diálogo, es cierto, pero se sostienen con responsabilidad. Desconocer lo aprobado por las instituciones no solo debilita la democracia, sino que pone en riesgo la estabilidad social, financiera y jurídica del país”, destacó en su discurso.

Economía y reformas

Mulino llegó a la presidencia de la República con la promesa de más chenchén, es decir, de una revitalización de la economía panameña, promesa que tras un año de gobierno no se ha podido cumplir. “Sé que la recuperación está llevando más tiempo. Debo reconocer que fui un entusiasta, tal vez por la inocencia de no imaginar el tremendo desorden que nos dejaron”, comentó. Mulino ordenó una contención del gasto público de más de 1.800 millones de dólares. “Este sacrificio nacional, producto de los excesos del pasado, es temporal. Estamos limpiando la mesa, corrigiendo vicios acumulados y reorganizando un sistema que ya no daba para más. Lamentablemente, eso implica asumir costos adicionales millonarios que no salen del bolsillo de un expresidente, un exvicepresidente ni de antiguos ministros, sino del bolsillo de ustedes, el pueblo panameño”, explicó.

El presidente destacó varios indicadores positivos y acciones hechas por su administración. Entre ellos más de 400 millones de dólares en obras públicas, la creación de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, el desarrollo de un plan estratégico de gobierno, las acciones para salir de listas discriminatorias de la Unión Europea, el rol de Panamá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la creación de zonas francas para atraer inversión extranjera, el crecimiento en 25 % de las exportaciones y la llegada de 2,8 millones de turistas. En materia de salud, habló de la reactivación de proyectos hospitalarios y la creación del programa de Medicamentos Más Baratos, donde ya hay 140 medicinas.

Adelantó un proceso de reformas para aumentar la eficiencia estatal. “El Banco Hipotecario Nacional será transformado en un Instituto de Fomento a Viviendas de Interés Social, con una reducción del 80 % de la planta laboral actual y el ahorro de alquileres. Este proceso estará bajo la coordinación de la Caja de Ahorros”, detalló. “Bajo la supervisión del Banco Nacional, el Banco de Desarrollo Agropecuario se transformará en un Instituto de Fomento Agropecuario con reducción de costos operativos. El Ministerio de la Mujer pasará a ser una Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. PROPANAMÁ pasará al Ministerio de Comercio y la política para atracción de inversiones, marca país y participación en eventos internacionales estará compuesta por una mesa ad honorem integrada por el MICI, MEF, Cancillería, Promtur y la Secretaría de Asuntos Económicos de la Presidencia, más la participación del sector privado”, añadió.

El mensaje final del presidente fue un llamado a la unidad a pesar de las diferencias. “No importa si me adversan, si no simpatizan conmigo o si piensan distinto. Los necesitamos a todos porque los desafíos son enormes y debemos remar en la misma dirección para avanzar. Los invito, sin revanchismos, a que pongan al país y su gente primero. Hagamos un Panamá donde la gestión supera a la política, donde la empatía supera los egos y el futuro supera cualquier diferencia”, concluyó.