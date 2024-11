Mulino sobre las consultas de la CSS: ‘Cualquiera llega a hacer ‘show’ político’

El proyecto ley No. 163 que busca modificar la Ley No. 51 de la Caja de Seguro Social (CSS) no será retirado de la Asamblea Nacional afirmó el presidente José Raúl Mulino este jueves 21 de noviembre en su conferencia de prensa semanal.

“Ahí [en la consulta de la Asamblea] se oye cualquier clase de locuras y se manejan cifras algarete en esa comisión. Cualquiera llega ahí a hacer un show político, al igual que el diálogo en Penonomé”, expresó el mandatario opinando sobre el proceso de consulta ciudadana del primer debate de la ley.

También destacó que respeta las opiniones de quienes saben del tema de la CSS y que lo que se busca con las reformas a la Ley No. 51 no es privatizar ningún tipo de fondos, sino que estos rindan más del 2% que ya existe en el Banco Nacional.

No descartó que exista la posibilidad de que la CSS retome un programa de préstamos hipotecarios hasta cierto nivel, con interés social.

“Pero no haré referencia a ninguna de las ofertas mañaneras que llegan ahí, porque dejan mucho que desear y si bien pueden ir a hablar lo que quieran, no significa que sea cierto o factible”, dijo.

El presidente también habló sobre los integrantes de la junta directiva de la CSS, señalando que existen sectores que llevan más de 30 años dentro de este grupo y no han hecho nada por la situación de esa entidad ni el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

“Hoy salen en las consultas de la Asamblea como los defensores del pueblo panameño y la CSS cuando han estado en una junta directiva por décadas, esa es la doble moral de estos señores”, comentó.