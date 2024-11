AAUD mantiene auditorías a empresas que prestaron servicio de recolección; la entidad recibe traslado por $22 millones para concretar pagos

El administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, afirmó que la entidad realiza una serie de auditorías, entre ellas algunas relativas a las empresas que prestaron el servicio de recolección de desechos en los últimos dos años durante la gestión del gobierno anterior.

Moreno acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para precisamente sustentar un traslado de partida por $22.7 millones para reforzar su presupuesto de inversión y aumentar los recursos presupuestarios de esta institución para realizar gestiones de cobros y cuentas por pagar.

Añadió que este traslado de partida será para cubrir los pagos de servicios prestados de vigencias expiradas, disminuir la mora en temas de pagos de contratos con las empresas que prestan servicio de la recolección de basura, y también para pagos de alquiler de equipos pesados, entre otros.

Estos recursos fueron trasladados del Ministerio de Educación a favor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a través del Ministerio de Salud, con el fin de reforzar el presupuesto de inversiones.

Durante la sustentación Moreno fue cuestionado por el diputado de la bancada independiente, Jonathan Vega en torno al por qué la entidad no ha interpuesto aún ninguna denuncia contra las empresas que prestan estos servicios y que asegura fueron creadas precisamente en el 2022 para realizar estos trabajos.

“Cómo vamos a pagarle a estas empresas si las auditorías no han sido terminadas”, exclamó Vega.

Según el diputado Vega se estaban haciendo traslados de partidas del 2023 que ya entraron en vigencia expirada a empresas que fueron creadas en el 2022 precisamente para este tipo de servicios.

Manifestó que el administrador de la AAUD se está siendo responsable de deudas que quedaron del periodo anterior y no hay nadie del periodo anterior a su gestión que haya sido sancionado, al expresar sus sospechas de supuestas irregularidades en estos contratos.

“Esto lo que me indica a mi es que usted no está ejerciendo las funciones que debieran hacer que es denunciar las cosas malas que se hicieron en esa institución porque no hay nadie responsable”, precisó Vega.

Moreno respondió que en ningún momento mandaría a pagar una cuenta que no ha sido auditada.

“Todo lo que se está considerando en estos traslados de partidas ya fue auditado”, sostuvo Moreno quien agregó que aún hay auditorías que se realizando y enfatizó que si alguna le arroja que hay algo que no está bien interpondrá la denuncia.

Agregó que en estos momentos se están levantado unas auditorías porque en la AAUD la última conciliación bancaria que estaba al día era de 2019.

“Estoy levantando auditorias bien detalladas sobre este tema. Las que están aquí (las de los traslados) ya fueron auditadas. Toda esta información reposa en DIPRENA y puedo hacerle llegar una copia de toda la información que sustenta todos estos pagos”, le respondió Moreno al diputado Vega.