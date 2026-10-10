  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Aeropuerto de Tocumen aplica pausas operativas de seguridad tras réplicas del sismo en Panamá

La terminal aérea indicó que sus equipos técnicos trabajan en coordinación con las aerolíneas para reorganizar.
La terminal aérea indicó que sus equipos técnicos trabajan en coordinación con las aerolíneas para reorganizar. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 10/10/2026 09:24
La administración aeroportuaria detalló que el procedimiento contempla inspecciones inmediatas en las pistas, calles de rodaje, plataformas e infraestructura de la terminal.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó este sábado 10 de octubre que mantiene protocolos y medidas preventivas de seguridad operacional tras la secuencia de réplicas registradas por el terremoto de 7,5 que afectó al país ayer viernes.

La terminal aérea informó que, si bien las operaciones generales se mantienen activas, se ejecutan suspensiones temporales de despegues y aterrizajes cada vez que se percibe un nuevo movimiento telúrico en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la administración aeroportuaria detalló que el procedimiento contempla inspecciones inmediatas en las pistas, calles de rodaje, plataformas e infraestructura de la terminal.

Al respecto, la entidad señaló de forma textual: “Una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudan las operaciones. Este procedimiento se repite ante una nueva réplica percibida en el aeropuerto”.

Instagram

La terminal aérea indicó que sus equipos técnicos trabajan en coordinación con las aerolíneas para reorganizar la itinerancia de los vuelos y minimizar el impacto logístico en la terminal hub.

No obstante, el aeropuerto advirtió a los usuarios que estas interrupciones periódicas podrían generar ajustes adicionales: “Avanzamos en la reorganización de los vuelos, aunque estas pausas pueden generar nuevos retrasos y cambios de horario”.

Finalmente, las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a la calma a los viajeros y recomendaron mantener contacto directo con sus respectivas aerolíneas para monitorear el estado actualizado de sus vuelos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los estamentos de seguridad continúan en monitoreo permanente a nivel nacional tras el evento telúrico registrado en la zona del Pacífico

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo