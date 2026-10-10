Aeropuerto de Tocumen aplica pausas operativas de seguridad tras réplicas del sismo en Panamá

El Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó este sábado 10 de octubre que mantiene protocolos y medidas preventivas de seguridad operacional tras la secuencia de réplicas registradas por el terremoto de 7,5 que afectó al país ayer viernes.

La terminal aérea informó que, si bien las operaciones generales se mantienen activas, se ejecutan suspensiones temporales de despegues y aterrizajes cada vez que se percibe un nuevo movimiento telúrico en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la administración aeroportuaria detalló que el procedimiento contempla inspecciones inmediatas en las pistas, calles de rodaje, plataformas e infraestructura de la terminal.

Al respecto, la entidad señaló de forma textual: “Una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudan las operaciones. Este procedimiento se repite ante una nueva réplica percibida en el aeropuerto”.