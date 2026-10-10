Aeropuerto de Tocumen aplica pausas operativas de seguridad tras réplicas del sismo en Panamá

El Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó este sábado 10 de octubre que mantiene protocolos y medidas preventivas de seguridad operacional tras la secuencia de réplicas registradas por el terremoto de 7,5 que afectó al país ayer viernes.
La terminal aérea informó que, si bien las operaciones generales se mantienen activas, se ejecutan suspensiones temporales de despegues y aterrizajes cada vez que se percibe un nuevo movimiento telúrico en sus instalaciones.
A través de un comunicado oficial, la administración aeroportuaria detalló que el procedimiento contempla inspecciones inmediatas en las pistas, calles de rodaje, plataformas e infraestructura de la terminal.
Al respecto, la entidad señaló de forma textual: “Una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudan las operaciones. Este procedimiento se repite ante una nueva réplica percibida en el aeropuerto”.
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La terminal aérea indicó que sus equipos técnicos trabajan en coordinación con las aerolíneas para reorganizar la itinerancia de los vuelos y minimizar el impacto logístico en la terminal hub.
No obstante, el aeropuerto advirtió a los usuarios que estas interrupciones periódicas podrían generar ajustes adicionales: “Avanzamos en la reorganización de los vuelos, aunque estas pausas pueden generar nuevos retrasos y cambios de horario”.
Finalmente, las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a la calma a los viajeros y recomendaron mantener contacto directo con sus respectivas aerolíneas para monitorear el estado actualizado de sus vuelos.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los estamentos de seguridad continúan en monitoreo permanente a nivel nacional tras el evento telúrico registrado en la zona del Pacífico
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