Alcaldía de Panamá habilita las calcomanías vehiculares de septiembre: Dónde y cuándo retirarlos

A partir de septiembre, los conductores que han realizado su pago respectivo podrán retirar sus calcomanías o sticker vehículares correspondiente a ese mes, así lo informó la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá.</a></b>Mientras que los conductores con calcomanías pendientes entre los meses de <b>enero y agosto</b> también podrán acercarse a retirarlas.<b>Para el retiro de las calcomanías, se requiere:</b>-Haber realizado el revisado vehicular expedido por la<a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre"> Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT)</a> del mes correspondiente. -Estar a paz y salvo con el pago de los <b>impuestos municipales.</b>Para una circulación segura y legal, la <a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a> instó a los contribuyentes a realizar sus pagos en los meses pertinentes para evitar <b>multas y recargos.</b>