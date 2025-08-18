Alcaldía de Panamá habilita las calcomanías vehiculares de septiembre: Dónde y cuándo retirarlos

A partir de septiembre, los conductores que han realizado su pago respectivo podrán retirar sus calcomanías o sticker vehículares correspondiente a ese mes, así lo informó la Alcaldía de Panamá.

Mientras que los conductores con calcomanías pendientes entre los meses de enero y agosto también podrán acercarse a retirarlas.

Para el retiro de las calcomanías, se requiere:

-Haber realizado el revisado vehicular expedido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) del mes correspondiente.

-Estar a paz y salvo con el pago de los impuestos municipales.

Para una circulación segura y legal, la Alcaldía de Panamá instó a los contribuyentes a realizar sus pagos en los meses pertinentes para evitar multas y recargos.