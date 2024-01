Aspirantes presidenciales se comprometen a asignar más presupuesto a la cultura

Varios de los candidatos presidenciales y a la vicepresidencia de la República, que acudieron al Diálogo cultural: Retos y oportunidades del sector cultural, se comprometieron a asignar más presupuesto para fortalecer la cultura del país, de lograr alcanzar la Presidencia de la República en las elecciones de mayo próximo.

La invitación a este evento, organizado por Distrito Creativo TV e Hispania TV, fue atendida por los aspirantes presidenciales del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, además de Maribel Gordón y Zulay Rodríguez por la libre postulación.

Mientras que en representación del aspirante presidencial por la alianza entre Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista Rómulo Roux, acudió el candidato a la vicepresidencia José Isabel Blandón por el Partido Popular (PP);

asistió la aspirante vicepresidencial Rosario Turner, y en representación del aspirante presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha, participó Aida de Maduro.

Los organizadores del evento informaron que el aspirante presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, no respondió a la invitación e indicaron que el candidato del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, comunicó un día antes que no asistiría.

El sector cultural pidió a los aspirantes a gobernar el país desde el 1 de julio de 2024, asignar un mínimo del 1% del presupuesto estatal para el sector y colocar a los más capacitados para la administración cultural.

La primera en intervenir en el foro fue Aida de Maduro, quien dijo que el país enfrenta significativos retos en materia de cultura, como la falta de inversión, capacitación y la promoción de nuestra cultura. De igual manera habló de la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que inviertan en cultura.

“Trabajaremos en la integración de las instituciones llamadas a fortalecer el sector cultura y que no se dupliquen los gastos. Vamos a fortalecer al Ministerio de Cultura, fomentaremos la construcción y mejora de las infraestructuras culturales”, precisó.

Por su parte, el candidato vicepresidencial José Isabel Blandón sostuvo que para fortalecer la cultura es fundamental involucrar a los gobiernos locales y que desde el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto de $3.500 millones para 2024, se pueda apoyar al sector cultural.

Destacó que el reclamo del 1% del presupuesto debe ser lo mínimo, y el punto de partida que es importante es que con ese 1% –que representa casi $300 millones–, no ocurra como pasa en otras entidades, que destinan la mayor parte del presupuesto a funcionamiento. “No solo hay que garantizar un mayor presupuesto, sino que este sea destinado a inversión y sea ejecutado por personas idóneas”, señaló.

Mientras que la candidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón sostuvo que ningún gobierno ha tenido la cultura como base del desarrollo. “Eso es un elemento que debemos tener en cuenta”.

Expresó que como economista considera que la cultura es la base del desarrollo y además es un derecho humano. “Todos los gobiernos han estado incumpliendo y violando esos derechos. Requerimos de una buena inversión en cultura, porque la cultura es la base de la identidad de una sociedad”, enfatizó.

En tanto Ricardo Lombana, candidato presidencial de Moca, manifestó que lo que primordialmente pide el sector cultura es más recursos. No obstante, destacó que aparejada a la asignación de más presupuesto tiene que haber un compromiso de recortar recursos en otros renglones y en entidades que asignan fondos en asuntos no prioritarios. “Este movimiento nace de la necesidad de recortar gastos corrientes y que la planilla estatal no sea utilizada para el pago de favores políticos”, recalcó.

Por otro lado, Rosario Turner, candidata a la vicepresidencia por el Partido Popular, dijo que tanto ella como el candidato presidencial Martín Torrijos reconocen la importancia de la cultura en un país pluricultural. ”Para nosotros la cultura es una oportunidad que se puede alcanzar a través de la economía naranja. Nuestra propuesta es de carácter integral e inclusiva, que permite atender las necesidades del país en materia cultural”, dijo.

Finalmente Zulay Rodríquez, candidata presidencial por la libre postulación, manifestó que aunque se está pidiendo más presupuesto para el sector, lo que en realidad pasa es que no hay voluntad para apoyar a los artesanos.

Según Rodríguez debe haber una pertenencia cultural histórica en donde sea importante que la gente sepa vender su historia, saber ser creativos y originales. “Estamos hablando de una educación cultural que le debemos dar a nuestros jóvenes. Al Ministerio de Educación le dieron $3.500 millones de presupuesto; sí hay dinero, pero a los niños no les enseñan a ser emprendedores”, indicó.