Aurelio Mejía renuncia como director de Presupuestos del MEF

Aurelio A. Mejía R. presentó este lunes 10 de agosto su renuncia al cargo de director de Presupuestos del Ministerio de Economìa y Finanzas (MEF), mediante una carta dirigida al ministro Felipe Chapman.

En el documento, Mejía destacó que su decisión se toma con la convicción de haber cumplido con responsabilidad, lealtad y compromiso las funciones encomendadas.

Subrayó que durante su gestión se procuró mantener altos estándares de transparencia, eficiencia y apego a las normas de la administración pública, orientando cada decisión al manejo responsable de los recursos estatales.

Mejía expresó satisfacción por haber contribuido al fortalecimiento de la gestión pública y al logro de resultados en beneficio del Gobierno Nacional y del país.

Reconoció el trabajo conjunto de su equipo y agradeció la confianza depositada en su persona por el ministro Chapman y por la administración del presidente José Raúl Mulino.

El ahora exfuncionario aseguró que se retira con la tranquilidad de haber actuado siempre de manera honesta y transparente, y reiteró su disposición para facilitar una transición ordenada que garantice la continuidad de las funciones de la Dirección de Presupuestos.