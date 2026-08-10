Aurelio Mejía renuncia como director de Presupuestos del MEF

Aurelio A. Mejía R. presentó este lunes 10 de agosto su renuncia al cargo de director de Presupuestos del Ministerio de Economìa y Finanzas (MEF), mediante una carta dirigida al ministro Felipe Chapman.
En el documento, Mejía destacó que su decisión se toma con la convicción de haber cumplido con responsabilidad, lealtad y compromiso las funciones encomendadas.
Subrayó que durante su gestión se procuró mantener altos estándares de transparencia, eficiencia y apego a las normas de la administración pública, orientando cada decisión al manejo responsable de los recursos estatales.
Mejía expresó satisfacción por haber contribuido al fortalecimiento de la gestión pública y al logro de resultados en beneficio del Gobierno Nacional y del país.
Reconoció el trabajo conjunto de su equipo y agradeció la confianza depositada en su persona por el ministro Chapman y por la administración del presidente José Raúl Mulino.
El ahora exfuncionario aseguró que se retira con la tranquilidad de haber actuado siempre de manera honesta y transparente, y reiteró su disposición para facilitar una transición ordenada que garantice la continuidad de las funciones de la Dirección de Presupuestos.
La renuncia se produce un día antes de la presentación que hará el MEF del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, este 11 de agosto, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Este proceso permitirá que a partir del 17 de agosto, la Comisión de Presupuesto inicie las sustentaciones de las vistas presupuestarias de las instituciones del Estado.
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 tiene un monto de $35,111.75 millones, un incremento de $210.9 millones (0.6%) en comparación con el presupuesto del año en curso.
La propuesta contempla una meta de déficit fiscal de 2.97% del Producto Interno Bruto (PIB), en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El marco macroeconómico utilizado por el MEF estima un crecimiento de la economía panameña de 4% para 2027, proyección que coincide con los análisis de organismos locales e internacionales.
La estructura del presupuesto proyecta una variación en la distribución entre funcionamiento e inversión. El gasto de funcionamiento abarcará $22,547 millones, equivalente al 64.2% del total, mientras que el presupuesto de inversión ascenderá a $12,564 millones, un 35.8% del monto global. Esto refleja una diferencia respecto a la distribución registrada en 2025, cuando el gasto corriente representó el 79% y la inversión se ubicó cercana al 29%.
Dentro del rubro de inversiones, el Ejecutivo destinó $7,065 millones a la obra pública e infraestructura física, cifra que supera el 7% del PIB estimado. El monto restante de la partida de inversión, correspondiente a $5,499 millones (43%), se mantendrá como inversión financiera concentrada principalmente en la banca estatal y en los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).
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