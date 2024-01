Autoridades indígenas piden anulación definitiva de título a la empresa Sinclair Oil Company, en Darién

Las autoridades tradicionales que forman parte de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), reiteraron su preocupación por la falta de respuesta sobre la situación legal de la empresa Sinclair Oil Company, que aseguran, afecta la integridad y protección de los territorios indígenas como el Territorio Ancestral de Takargunyala, Comarca Emberá Wounaan, Territorios Emberá y la Comarca Guna de Wargandi, así como los distritos de Chepigana, Pinogana y Cémaco en la Provincia de Darién.En tal sentido, el cacique de la Tierra Colectiva Emberá Wounaan, Gabriel Minguisamá recordó que la empresa Sinclair Oil, en 1923 recibió una concesión para la exploración petrolera en Darién; sin embargo, asegura que no se entiende cómo después de casi 100 años, en el 2017, en el Registro Público, la concesión se convierte en un título de propiedad privada sobre 326 mil hectáreas, lo que dicen representa el 60 por ciento de la provincia.“La Secretaría de Energía ya respondió a la Coonapip de que en estos momentos no existe oficialmente ninguna concesión de exploración petrolera en Darién; sin embargo, en el Registro Público se habla que sí existe la titulación privada a nombre de Sinclair Oil Company, dejando en evidencia una gran irregularidad que afecta a nuestros territorios indígenas”, sostuvo Minguisamá.En tanto, Dominguito Ayala, cacique del Territorio Ancestral de Takargunyala, manifestó que los pueblos indígenas en esta región llevan más de 20 años solicitando diferentes títulos de propiedad colectiva, sin embargo, señala que cada proceso o solicitud no avanza porque instituciones como ANATI argumentan que no pueden dar títulos colectivos porque los mismos colindan y traslapan los territorios privados que abarcan las 326 mil hectáreas de Sinclair Oil.“Los pueblos originarios estamos en pie de lucha y le decimos al gobierno y al país, que, así como luchamos en contra del contrato ley minero, declarado recientemente de inconstitucional, los siete pueblos originarios y los 12 Congresos y Consejos indígenas no descansaremos hasta que se anule definitivamente el título privado de la empresa Sinclair Oil”, enfatizó Ayala.Por su parte, Leonides Cunampia, cacique de la Comarca Emberá Wounaan, pidió al gobierno que se aclare en el Registro Público el estatus de este título de propiedad privada que no permite que los pueblos originarios puedan titular y garantizar la seguridad de sus territorios porque, supuestamente, traslapan con este mencionado título de Sinclair Oil.“Necesitamos la voluntad política del gobierno para que resuelva esta situación de manera expedita porque está en peligro la estabilidad de estos territorios indígenas y la situación está como en el limbo y el gobierno no define la realidad de esta empresa que tanto daño ha hecho a la seguridad territorial”, argumentó el cacique Cunampia.Las autoridades tradicionales de la Coonapip manifestaron que pareciera existir fuertes intereses económicos y políticos que no quieren que se resuelva este tema tan irregular de la tierras privadas de Sinclair Oil y emplazan al gobierno de darle una respuesta concreta ante la gravedad de los hechos denunciados.