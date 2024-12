Boyd Galindo: El tiempo para discutir las reformas a la CSS ha sido ‘suficiente’

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó la tarde de este jueves 5 de diciembre que el tiempo para discutir el proyecto de ley No. 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) ha sido suficiente.

Boyd Galindo sostuvo que es importante reiterar que este proyecto no tiene solamente dos días de estarse discutiendo, sino que es un proceso que ya va para cuatro meses, “por lo que creo que el tiempo ha sido suficiente para discutir y entender un problema muy complejo”.

El ministro se refirió además a las giras que realizará la Comisión de Salud de la Asamblea en el interior del país a partir de este 11 de diciembre, como parte del periodo de consultas del proyecto 163, y pidió a los participantes presentar propuestas concretas.

”Que sean propuestas manejables con la información financiera, porque sino, no nos sirve de nada”, dijo.

Manifestó que espera que el proyecto se termine de discutir, y se saquen los puntos en que no hay coincidencia, “en algunos porque no quieren las facultades del director, que si hay que tener otro tipo de modelo de escogencia de los directores de la junta directiva, esos puntos se deben sacar rápido y para que se pueda hacer el primer debate e inclusive el segundo debate”, enfatizó Boyd Galindo.

Las declaraciones de Boyd Galindo se dieron en medio de una conferencia de prensa en donde minutos antes los directores nacionales y regionales del Ministerio de Salud (Minsa) expresaron su respaldo al proyecto de ley presentado por Boyd Galindo e impulsado por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

En tal sentido, en un comunicado leído por el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres, a nombre de todos los directores nacionales y regionales, este manifestó que respaldan el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social se da porque consideran que es un tema de gran relevancia para los miles de asegurados y no asegurados que buscan atención médica en el sistema de salud público del país. “Es un proceso de revisión que se postergó con el transcurrir de los años en detrimento de los asegurados que tras culminar su vida laboral dependen de las pensiones que reciben por el resto de sus vidas”, dijo.

Agregó que es indiscutible que el sistema de seguridad social enfrenta desafíos de sostenibilidad financiera, calidad en los servicios o cobertura para todos los ciudadanos.

“Voltear la mirada a esta situación pone en riesgo las jubilaciones presentes y futuras y un enorme déficit que al ser asumido por el Gobierno Nacional significará sacrificar los recursos que deben ser empleados, entre otros temas, para construir más hospitales, centros de salud y garantizar medicamentos e insumos a los pacientes”, advirtió Torres.

Precisó que desde las direcciones nacionales y regionales del Minsa hacen un llamado a la población panameña a buscar, por la vía de la paz, una reforma a la Caja de Seguro Social que no aguanta que se postergue un año más, “por lo que no vemos viable retirar de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social el proyecto de ley No. 163”.

Pidieron además a los diputados de la Asamblea Nacional legislar por el bien de la población panameña, alejados de banderías políticas y con el único objetivo de salvar la principal institución de seguridad social.