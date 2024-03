Cancillería se queja con Nicaragua por la actitud permisiva de su embajada con Martinelli

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá se quejó ante la Cancillería nicaragüense por la actitud permisiva de su Gobierno en la sede de la Embajada de Nicaragua.

De acuerdo con la Cancillería panameña, esa posición contraviene “de manera abierta y desafiante” el desarrollo de la función diplomática en el país receptor, o sea Panamá.

En la enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua la Cancillería también rechazo que Ricardo Martinelli siga usando la sede diplomática con fines político-partidista.

De acuerdo con la misiva, Martinelli bajo la “supuesta protección” usa la sede diplomática con los fines políticos con el “silencio de sus autoridades, lo cual para los efectos, es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá exige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua observar la obligación internacional del Gobierno nicaragüense de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961”, indicó la nota de la Cancillería panameña.

Por otro lado, la Cancillería informó a la Embajada de Nicaragua que no reconoce el traslado de su consulado a una residencia contigua a la actual sede diplomática.

Según Relaciones Exteriores, esa decisión la tomó en base a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963.

Nicaragua quería mudar su sede consular a la residencia identificada como 61B, ubicada a lado de la actual embajada nicaragüense.

“La no aceptación de dicha solicitud también fue comunicada vía telefónica a la Cancillería nicaragüense... el Ministerio de Relaciones Exteriores no reconoce privilegios ni inmunidades diplomáticas en el inmueble 61B, por lo cual en este no se puede realizar ninguna actividad en nombre del Gobierno nicaragüense”, expresó Relaciones Exteriores.