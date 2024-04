Caso lingotes: Jueza no admite desistimiento de acción penal contra Zulay Rodríguez

La jueza de garantías, Ariadne García, declaró la tarde de este 3 de abril “inadmisible” la solicitud de desistimiento de la acción penal contra la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez.

La decisión de la jueza se basa en que no se ha realizado la audiencia de imputación de cargos que es la que permite conocer los tipos penales bajo investigación, etapa que da paso a los métodos alternos de resolución de conflictos.

García explicó que desconoce si los delitos a imputar están dentro del catálogo que admiten desistimiento.

Juan David Penagos, denunciante en este caso, intervino en la audiencia para expresar que alcanzó un mutuo acuerdo con Rodríguez que era beneficioso para ambos.

Penagos dijo que se animó a realizar un acuerdo cuando se percató que existían intereses de terceras personas en el proceso.

Ante la Corte Suprema de Justicia se han interpuesto dos recursos de advertencia de inconstitucional contra el proceso seguido a Rodríguez.

Luego que sean resueltas las dos advertencias de inconstitucionalidad se podría efectuar la imputación de cargos en este caso.

Más temprano el abogado Edwin Arriaga Córdoba, defensor de Juan David Penagos, solicitó desistimiento de la acción penal contra Rodríguez, tras alcanzar un acuerdo económico.

Penagos Ríos presentó la solicitud de desistimiento de la acción penal contra Rodríguez, a las 10:38 a.m. de este miércoles 3 de abril.

Por su lado, María Cristina Chen, magistrada de la Corte Suprema que funge como fiscal en el caso de los lingotes, explicó que en este expediente podría aplicarse una interpretación de los principios que rigen en el sistema penal acusatoria, en el que se establece que la víctima puede desistir de la acción penal, artículo No. 203 del Código Procesal Penal.

Esto considerando para que se de el archivo provisional penal de la causa debe haber la imputación de cargos, que no se ha podido dar porque la diputada no ha acudido a ninguna de las dos audiencias previas. La de este miércoles era la tercera.

En este caso considerando el artículo No. 203 del Código Procesal Penal no se opone, dice Chen, siempre y cuando la magistrada de garantías Ariadne García considere que se da el contexto para hacerlo.

En la audiencia se informó que hubo un acuerdo económico entre las partes, pero no se dijo el monto total.

Inicialmente, se había pedido el archivo provisional del caso, pero según la fiscal no procedía.

Al momento de redactar esta nota la jueza se había acogido a un receso para evaluar el caso.

Rodríguez fue citada a la audiencia por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio de José Luis Penagos (q. e. p. d.).

La candidata presidencial renunció a su curul de diputada del circuito 8-2 (San Miguelito) el pasado 26 de febrero y anuncio su decisión durante el primer debate de los candidatos presidenciales.

No obstante, se renuncia no ha sido perfeccionada debido a que no se ha reunido la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para recibir la renuncia.

El pasado 1 de marzo el procurador general de la Administración, Rigoberto González, le respondió este viernes 1 de marzo en la tarde al diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Raúl Pineda, que la renuncia de Rodríguez a su curul “es un derecho y una decisión libre, autónoma y justificada”.

A la diputada no se le había podido imputar cargos previamente porque no se había presentado a las audiencias y, además, porque se desconocía si su renuncia había sido aceptada en la Asamblea Nacional.

Hasta este 3 de abril no ha sido perfeccionada, según nota de Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional, en nota enviada a Chen.

Adicionalmente, la defensa de Rodríguez, a cargo de Ángel Álvarez, había interpuesto una advertencia de inconstitucional, en la que establecía que la fiscal Chen no podía actuar en la acción penal, después de la renuncia de Rodríguez a la Asamblea Nacional.

Está solicitud no se ha resuelto y mientras no se haga no podría imputarse cargos.

La audiencia, que se desarrolló en el Palacio Gil Ponce, terminó a las 4:14 p.m.

Después de alcanzar un acuerdo de reparación, Penagos indicó que “me siento satisfecho y deseo que se archive la causa”.