Catalina Botero: ‘ Si la gente elige criminales, las sociedades deciden suicidarse’

Para que se respete la libertad de expresión se requieren por lo menos dos condiciones institucionales: la independencia del Poder Judicial y que el Poder Judicial, el Ministerio Público, los jueces, sepan la importancia de proteger la libertad de expresión, así no estén de acuerdo con lo que se haya expresado. Por el otro lado, normas que le den cobijo a la libertad de expresión, en donde los periodistas se sientan tranquilos y sepan cuáles son sus límites. Claro que hay límites a la libertad de expresión, pero que haya normas que les permitan un espacio para moverse y hacer investigaciones.<i>Slapp </i>es cuando alguien utiliza un litigio, una acción para intimidar a un periodista. Sabe que va a perder el pleito, pero es mucho más barato denunciar o demandar a ese periodista, embargarle todos los bienes, anunciar que lo quiere meter a la cárcel porque el periodista se asusta, no sabe Derecho, tiene que contratar un abogado, no tiene la plata. En cambio, del otro lado normalmente hay firmas muy poderosas de abogados que saben cómo aprovecharse de esos sistemas para intimidar, incluso si después pierden el caso.Hay unas leyes en Europa y en Canadá, que prohíben el uso de la justicia para ese tipo de intimidación. Si alguien pone una demanda, una denuncia que sabe que no va a prosperar porque no tiene ningún elemento serio, porque simplemente es una persona que quiere asustar, amedrentar a un periodista que está haciendo una investigación, la persona que puso la demanda después tiene que pagar todos los daños, los perjuicios sufridos.Es muy importante que esas leyes realmente existan para proteger a los y las periodistas. Pero eso no significa que el periodismo sea completamente irresponsable. Lo que significa es que esas leyes le dan oxígeno para poder operar.