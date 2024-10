Chapman investiga ‘goles’ en el Presupuesto 2025; acogerán recomendaciones de la Asamblea

”Eso de que no se iba a pagar este subsidio del tanque de gas, eso es falso y así como otros alegatos que se han utilizado no son ciertos, el Gobierno Nacional va a cumplir con todas sus obligaciones”, afirmó.

“Ya teníamos un plan y ahora lo vamos a acelerar, incluyendo tecnología, más auditores y más inspectores y seguro que vamos a contar también con el apoyo de los ciudadanos para exigir su factura fiscal. De allí sale el dinero para pagar todo lo que estamos hablando y si no pide esa factura fiscal, no va a haber ese dinero”, señaló.

El ministro Champan detalló que el presupuesto no ha sido retirado y no ha sido rechazado y que es facultad constitucional de la Asamblea solicitar modificaciones o que sean estas consideradas.

Sin sesiones extraordinarias

Más temprano, en horas de la mañana, el presidente de la República, José Raúl Mulino se refirió a la discusión del proyecto de presupuesto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional e informó que no será incluido en sesiones extraordinarias.

En esta instancia legislativa se mantiene el proceso de análisis de las vistas presupuestarias, para lo cual ya habilitaron sesionar el día sábado.

Mulino, al ser consultado en la conferencia de todos los jueves si llamaría a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto del Estados fue enfático al señalar que no será incluido.

“No va a estar incluido, la Caja de Seguro Social va a tomar el tiempo exclusivamente de las sesiones extraordinarias”, exclamó Mulino.

El mandatario insistió en que quiere un presupuesto conservador, “y tendremos un presupuesto conservador”, reiteró. Agregó que tiene sus dudas de que “esas turbas hayan sido emocionalmente espontáneas”, en referencia a la protesta de alcaldes y representantes este miércoles para garantizar los fondos del presupuesto para los gobierno locales. “Nada de eso sucede por casualidad” y aseguró que estos actos responden al objetivo de imponer un “presupuesto inalcanzable”.

“Se va a otorgar, sí, eso es lo que está, eso es lo que se va a hacer [...] los gobiernos locales tendrán sus 43 millones de dólares que corresponde para que cumplan su función; no hay más nada, no hay [descentralización] paralela, ni no paralela (...) se va a hacer, de acuerdo a las normas legales que existen de la descentralización y espero que con eso se pueda aprobar sin mayor problema; pero la Asamblea tiene su papel y el Ejecutivo tiene el suyo, aquí no hay mucho camino para dónde coger, o rechazan o aprueban”, enfatizó el gobernante.