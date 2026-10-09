Cierran temporalmente el Aeropuerto de Tocumen tras sismo de 7.2 en Panamá

Tras el sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes en Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la activación inmediata de sus protocolos de seguridad, lo que conllevó a la suspensión temporal de las operaciones aéreas.
Como medida de precaución, se dispuso el cierre temporal de las instalaciones y se puso en marcha una evacuación preventiva de los pasajeros conforme al plan establecido.
Asimismo, las áreas administrativas fueron evacuadas y el personal del aeropuerto se encuentra orientando a los usuarios durante todo el proceso.
Las autoridades solicitan a la ciudadanía y a los viajeros seguir atentamente las indicaciones del personal.
Las operaciones comerciales y de vuelos se reanudarán una vez que se verifiquen por completo las condiciones de seguridad de la infraestructura y el funcionamiento óptimo de la torre de control.
Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales del aeropuerto.
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