Comisión de Credenciales recomienda ratificar directiva del CSS y el FAP

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno legislativo la ratificación de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) y directivos del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP).

Esta instancia legislativa validó las designaciones de varios directivos de la CSS, entre estos Gregorio Guerrel (presidente), Gricelda Valencia (suplente), Guillermo Puga (principal), Miguel Edwards (principal), Eric Bonilla y Héctor Hurtado como suplentes.

También recomendaron la ratificación de Sol Bodden y de Eric Calderón como miembros de la junta directiva del FAP.

El diputado de la bancada independiente Gabriel Silva se opuso a esta ratificación es tras señalar que algunas de ellas no estaban originalmente en el orden del día y que fueron introducidas minutos antes de iniciar la sesión.

Cuestionó además que, en el caso de los miembros de la Junta directiva de la CSS, estas designaciones debieron surgir de una terna propuesta por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y no directamente designados por el Ejecutivo. “Hemos recibido comunicación de los propios trabajadores que no han indicado que estos no son los directivos designados por Conato”, sostuvo Silva.

Silva aseguró que se quieren hacer estas designaciones de manera ilegal y cuestionó que varios de los directivos designados han estado en estas posiciones por más de 20 años.