Cómo activar las alertas sísmicas y de emergencia en el celular

Luego del anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre la incorporación de Panamá al sistema de alertas sísmicas de Google, autoridades y especialistas destacan la importancia de configurar los teléfonos móviles como herramientas de auxilio. La medida surge tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que a este jueves 15 de octubre suma más de 600 réplicas.
Los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android disponen de herramientas de Seguridad y emergencia que permiten emitir alertas con la ubicación geográfica del usuario, realizar llamadas a los estamentos de socorro y desplegar información médica vital en la pantalla de bloqueo.
Para contar con estas funciones activas ante cualquier eventualidad, se requiere completar un proceso de configuración manual en los dispositivos.
La función SOS de emergencia permite enviar un mensaje con la localización exacta y generar una llamada directa a las líneas de auxilio o contactos asignados al presionar el botón lateral de encendido cinco veces consecutivas.
Aquí el paso a paso para habilitarlo:
En situaciones donde el usuario se encuentre imposibilitado para responder, los equipos de emergencia o terceros pueden visualizar números de contacto y datos de salud sin necesidad de desbloquear el terminal.
Dentro del menú Seguridad y emergencia, la opción Contactos de emergencia permite añadir a familiares o personas allegadas desde la agenda telefónica.
Para facilitarle el acceso a los socorristas durante una atención preliminar, es indispensable marcar la opción Mostrar en pantalla de bloqueo. Las autoridades recomiendan realizar estas configuraciones en momentos de calma para verificar qué datos se desean mantener visibles. Aquí cómo configurarlo:
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*Con información de Samsung
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