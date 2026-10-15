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Cómo activar las alertas sísmicas y de emergencia en el celular

Es recomendable configurar las alertas móviles antes de que ocurra una eventualidad.
Es recomendable configurar las alertas móviles antes de que ocurra una eventualidad. Cedida | Samsung
Por
Mileika Lasso
  • 15/10/2026 16:17
Guía paso a paso para configurar funciones de SOS, contactos y datos médicos en celulares en Panamá tras el anuncio del sistema de alertas sísmicas

Luego del anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre la incorporación de Panamá al sistema de alertas sísmicas de Google, autoridades y especialistas destacan la importancia de configurar los teléfonos móviles como herramientas de auxilio. La medida surge tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que a este jueves 15 de octubre suma más de 600 réplicas.

Los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android disponen de herramientas de Seguridad y emergencia que permiten emitir alertas con la ubicación geográfica del usuario, realizar llamadas a los estamentos de socorro y desplegar información médica vital en la pantalla de bloqueo.

Para contar con estas funciones activas ante cualquier eventualidad, se requiere completar un proceso de configuración manual en los dispositivos.

Configuración de la alerta SOS y llamadas rápidas

La función SOS de emergencia permite enviar un mensaje con la localización exacta y generar una llamada directa a las líneas de auxilio o contactos asignados al presionar el botón lateral de encendido cinco veces consecutivas.

Aquí el paso a paso para habilitarlo:

Abre la aplicación de Ajustes en tu celular.
Entra en la sección Seguridad y emergencia.
Selecciona Mensaje de emergencia (o Emergencia SOS).
Activa el interruptor principal.
Configura los números de auxilio y a qué contactos se les enviará la alerta.
Activa la opción Requerir deslizar para llamar (evita llamadas accidentales desde el bolsillo).
Registro de contactos e información médica

En situaciones donde el usuario se encuentre imposibilitado para responder, los equipos de emergencia o terceros pueden visualizar números de contacto y datos de salud sin necesidad de desbloquear el terminal.

Ve a Ajustes > Seguridad y emergencia.
Toca en Contactos de emergencia.
Presiona Agregar miembro o Añadir contacto y elige a tus familiares de la lista.
Activa la casilla Mostrar en pantalla de bloqueo para que cualquier persona o rescatista pueda llamarlos sin necesidad de desbloquear el teléfono.

Dentro del menú Seguridad y emergencia, la opción Contactos de emergencia permite añadir a familiares o personas allegadas desde la agenda telefónica.

Registrar información médica para socorristas

Para facilitarle el acceso a los socorristas durante una atención preliminar, es indispensable marcar la opción Mostrar en pantalla de bloqueo. Las autoridades recomiendan realizar estas configuraciones en momentos de calma para verificar qué datos se desean mantener visibles. Aquí cómo configurarlo:

Ingresa a Ajustes > Seguridad y emergencia.
Selecciona Información médica.
Completa tus datos vitales: tipo de sangre, alergias, padecimientos y medicamentos habituales.
Marca la opción Mostrar en pantalla de bloqueo para que el personal paramédico pueda consultarla de inmediato en una emergencia.

*Con información de Samsung

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