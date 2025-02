¿De qué habló Lina Jaén con Marco Rubio?

Lina Jaén, la panameña que se hizo viral por haber entablado conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contó cómo llegó a conocer al alto funcionario al periodista Orman Innis.

Según Lina, para ella es habitual asistir a las misas de las 9:00 a.m. en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, pero, la madrugada anterior estuvo en el hospital hasta las 2:30 a.m. por malestares debido a la hipertensión.

“Yo me levanté a las 6 de la mañana y le dije a mi hija, ‘Mami, no sé si vaya porque mira a la hora que yo llegué y me siento como trasnochada, no sé si ir’”, explicó.

Sin embargo, luego explica que sintió una corazonada y decidió ir a la misa, especialmente porque era el día de la Virgen de la Candelaria y la presentación del Niño Jesús. “No me importa si trasnoche o no, yo me voy para mi misa. Arréglate, arregla el niño y nos vamos”, le dijo a su hija.

Cuando llegaron a Casco Antiguo para entrar a la iglesia todo estaba cerrado y no había donde estacionarse, pero hablando con unos policías que custodiaban el área lograron conseguir estacionamiento cerca de la iglesia.

Cerca de la Merced entraron a una capilla y ya notaron que había seguridad tanto panameña como americana. Entraron para saludar a la virgen en el altar y procedieron a sentarse. “Yo le dije a mi hija, ‘ahí hay unos letreros que dice ‘Reservado’, ¿quién será?’, Y cuando hacía el rato veo que va entrando una avalancha de gente y eran unos seguridad y yo le dije a mi hija, digo, “Mami, ese no es Rubio”. Y dice ella, “Sí, ese es.” Y él se sentó en la banca con todo el pueblo”, contó Lina.

También señaló que no había ningún seguridad que acompañara a Rubio. Este compartió con todo el mundo, cantó su misa y fue a la comunión.

“Cuando la misa termina, él sale y la gente estaba ahí afuera tomándose fotos y conversando con él. Yo llevaba el niño en brazos Y me paró así a verlo y cuando al lado mío había un seguridad de él y me dice, ‘Espérese para que la señora termine de hablar.” Y cuando la señora termina de hablar, él me pide al niño y lo carga. Entonces, le dije, ‘Dios me lo bendiga y el Espíritu Santo le dé sabiduría’, y él me dijo, ‘Muchas gracias’”, detalló.