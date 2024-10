Exclusión en prueba PISA y contrato millonario de laptops; las persistentes críticas hacia Lucy Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar la asignación presupuestaria de la institución para la vigencia fiscal de 2025 y en donde la exclusión de Panamá de la prueba PISA y la compra de computadoras portátiles de manera directa por un monto de $258 millones, fueron nuevamente objeto de cuestionamientos.

Para el 2025 el Meduca tendrá un presupuesto total de gasto por 3 mil 581.8 millones de dólares, de los cuales 2 mil 726 millones serán para funcionamiento y $855.2 millones para inversiones.

Durante esta vista presupuestaria el diputado de la bancada independiente Betserai Richards hizo algunos cuestionamientos en tormo a la exclusión de Panamá de la prueba PISA, a lo que la ministra reiteró que el enfoque de la misma está en comparaciones internacionales y no en ofrecer soluciones concretas para mejorar la educación panameña.

Detalló que además de costosa, no aporta la información necesaria para tomar decisiones que mejoren el sistema educativo en el país.

“PISA o no PISA, si quieren la hacemos, va a salir igual que la vez pasada, no nos va a aportar nada distinto, la podemos hacer, no pasa nada, eso no nos va a sacar del lugar en donde estamos porque PISA no nos aporta elementos para mejorar lo que estamos tratando de mejorar, la otra prueba ERCE sí, pero si quieren la hacemos entonces nos gastamos esa plata y no pasa nada”, exclamó Molinar.

Richards también realizó algunas críticas frente a la decisión del Meduca de adquirir de manera directa computadoras laptops que serán entregadas en el periodo lectivo 2025, de manera gratuita, a cada estudiante de 7º a 12º grado de todo el país.

Las 379 mil computadoras portátiles tendrían un costo de $258 millones y la adquisición se haría a través de un convenio entre el Meduca y la organización internacional One Laptop per Child (OLPC).

Al respecto, Roberto Elías Sevillano Shin, viceministro administrativo, justificó este proceso de compra indicando que habrá un ahorro significativo, en comparación a una adquisición por medio del convenio marco, las cuales serían más costosas.

Sostuvo que con el convenio marco la computadora de los estudiantes les estaba costando entre 700 y 800 dólares y la de los docentes les costaría entre mil 900 a 2,000 mil dólares; sin embargo, con el convenio con la fundación cada computadora que se pretende comprar tendría un costo de 358 dólares.

Detalló que en ese precio incluso está incluido el sistema operativo Windows y el Office, para ambos equipos, la de los docentes y la de los estudiantes, a un costo de 1 dólar, contra 190 dólares que le costaría al Meduca comercialmente.

Según el diputado Richards, el Meduca hasta este momento, no ha podido justificar el por qué se ha optado por esta contratación directa. “No es un monto despreciable y no es una decisión que se puede tomar a la ligera”, dijo.

Cuestionó el por qué no contrataron directamente al fabricante para esta compra, a lo que Sevillano respondió que el fabricante no vende directamente a un cliente e igual pasa con Microsoft, porque ellos no lo permiten, todo se hace a través de un intermediario o del proveedor certificado.

En torno a las críticas hacia la fundación por supuestas inconsistencias en los reportes y en la entrega de las computadoras a nivel internacional, la ministra Molinar manifestó que se han establecido las garantías para que el proyecto se desarrolle a cabalidad, y explicó que la fundación es operada por otras personas que no son las que generaron los cuestionamientos.

La fundación precisó Molinar, está en Panamá desde hace diez años e incluso le han proveído estas mismas computadoras a otras escuelas particulares en varias partes del país.

“Hay que revisar el convenio marco, es un problema para el Estado. Lo que se quiere es hacer la cosas bien ahorrando dinero para el Estado”, sostuvo la ministra de Educación.

Molinar también se refirió a los planes de la entidad de ampliar la cobertura del internet para las escuelas del país a costos más bajos.

“Este es el país que está pagando el contrato de internet más caro del mundo en las escuelas”, sostuvo Molinar.

Indicó que están negociando un internet robusto, incluso para esas áreas de difícil acceso y que hoy están marginados por que en esas áreas no hay nada.

Dijo que están buscando alternativas no solo localmente, sino a nivel internacional.