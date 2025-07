Exministro de Trabajo cuestiona demanda de disolución contra el Suntracs

El exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, cuestionó la legalidad de los argumentos que utilizó la actual administración del Mitradel para demandar la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Durante su participación al programa dominical Debate Abierto, Carles explicó que sólo en base al artículo 357 del Código de Trabajo, el Mitradel deberá demostrar que el sindicato se alejó de sus propósitos originales.

La titular del Mitradel, Jackeline Muñoz, quien también estuvo en el programa, volvió a insistir que la presentación de la demanda para disolver el sindicato se dio porque “se ha apartado de sus fines” debido a las actitudes violentas de sus miembros.

En este contexto, Carles criticó la legalidad del argumento de la actual ministra, indicando que el Suntracs ha negociado en los últimos años 12 convenciones colectivas con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), lo que a su juicio demuestra que la organización mantiene sus fines sindicales.

“Cuando esgrimes que el Suntracs con Capac ha negociado 12 convenciones colectivas, entonces si se estuviera alejando de los fines, ¿cómo vas a negociar estas convenciones?”, dijo.

“Este tema de la disolución debe ser conceptual. No hay pliego de peticiones, no funciona la dirección de inspección, las direcciones regionales tienen procesos penales por abuso de autoridad. Levantan huelgas por una nota, y hoy el Ministerio de Trabajo erige una demanda de disolución con argumentos que no son legales”, sostuvo por su parte, Antonio Vargas, abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

El exministro de Trabajo también advirtió que esta demanda podría tener consecuencias en las relaciones comerciales de Panamá, afectando su entrada a organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Mercado Común Del Sur (Mercosur).

“Estos organismos establecen claramente que el gobierno no puede interferir en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores”, indicó.