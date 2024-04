Gobierno propone modificar la Ley del Fondo de Ahorros de Panamá

A tan solo tres meses de abandonar el poder, el Consejo de Gabinete aprobó autorizar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto para modificar el artículo 3 de la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.

El proyecto, del cual aún se desconocen los detalles, fue presentado ante el Consejo de Gabinete por el ministro Alexander el 27 de marzo pasado.

El economista Raúl Moreira recordó que el FAP fue creado como una alternativa de ahorro nacional para que, en caso de urgencia, el país tuviera un recurso con el cual pudiera contar, sin tener que recurrir a financiamientos para enfrentar algún tipo de desastres naturales y otras emergencias.

Expresó que desde el gobierno de Ricardo Martinelli se decidió cambiar la reglas de la ley del FAP para poder utilizar recursos que debieran ir a ese fondo, para utilizarlos en el presupuesto general del Estado para financiar sus proyectos de inversión pública.

“Ante la incapacidad de este gobierno de dotar al fondo de los recursos que por ley le corresponden, se ha optado por la medida de cambiar la ley para no tener que cubrir la deuda que se tiene con el Fondo de Ahorros de Panamá, lo cual no me parece correcto”, precisó.

Sostuvo que el gobierno tiene una deuda cuantiosa con el FAP y mencionó que, por ejemplo, los $500 millones producto de la venta de tierras estatales a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debieron haber ingresado al FAP y no al presupuesto general del Estado.

Según los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno de Panamá tiene una deuda de $1.312 millones al Fondo de Ahorro de Panamá.

“El problema que tiene este gobierno y que va a tener el gobierno entrante, es que la deuda es tan grande y la situación fiscal es tan complicada, que saldar la deuda del fondo va a ser un reto bastante grande. Entonces sí se va a tener que pensar en qué hacer con la deuda, pero no alegremente decir, no te pago lo que te debo como fondo de ahorros del país y que no pase nada y siga la fiesta con las finanzas públicas”, concluyó Moreira.