En el recorrido la directora encontró equipos en deterioro, y según confirmó Pitti, estos equipos ya no sirven o no funcionan para los talleres “porque al estar en desuso pierden vigencia. No tuvieron mantenimiento, es por esta razón que hemos delegado a nuestros asesores legales y a la secretaría general, para que estén a cargo de las investigaciones y denuncias que se tengan que hacer en su momento”.