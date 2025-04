Juan Diego Vásquez critica abstención de Manuel Cheng en ley de amnistía

El líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, criticó la abstención que hiciera el diputado Manuel Cheng al anteproyecto de ley amnistía e indulto, que fue rechazada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, este jueves.

A través de su cuenta X, Vásquez catalogó de “penoso que un diputado de Vamos, que firmó un compromiso antes de ganar de lucha contra la corrupción, se abstenga en una votación como esta”.

Añadió que “lo más extraño es que lo haga luego de afirmar que votaría a favor por no considerarlo inconstitucional. Las inconstitucionalidades sobran”.

Para el líder de la Coalición Vamos “estas actitudes no representan los valores de la Coalición y deben ser justificadas ante los ciudadanos que le eligieron en Arraiján”.

Este jueves 24 de abril, al anteproyecto de ley amnistía e indulto sufrió otro revés en la Asamblea Nacional, ya que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales rechazó un anteproyecto presentado por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Los votos en contra fueron de Roberto Zúñiga (coalición Vamos), José Pérez Barboni (Movimiento Otro Camino), Marta Sandoya (suplente de Crispiano Adames del Partido Revolucionario Democrático), mientras que los votos a favor fueron de Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas), Luis Charris (suplente de Ariel Vallarino de Realizando Metas) y Francisco Brea (Partido Panameñista). El diputado Manuel Cheng (Vamos) se abstuvo de votar.

Durante su conferencia semana, el presidente de la República, José Raúl Mulino, comentó que el proyecto de ley es una iniciativa de la Asamblea y, por lo tanto, él “no tiene nada que ver”.

Explicó que la Constitución habla sobre delitos políticos y no por delitos comunes. Aseguró que “este presidente no esta por la corrupción, no por la impunidad”.