Juez declara en incumplimiento a Odebrecht por pago de multa

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juzgado de Cumplimiento que declare el incumplimiento de las multas que debió pagar la empresa Norberto Odebrecht Panamá, S.A. y Norberto Odebrecht (actual C.N.O.) en 2023.

El juez declaró el incumplimiento y dio plazo de 90 días para realizar una nueva audiencia, plazo en que el querellante y la empresa podrán conversar para buscar alternativas al pago.

Este miércoles se efectuó la audiencia de control y verificación del pago de la sanción pecuniaria impuesta a ambas sociedades, y la fiscal superior Johaira González solicitó al juez James Corro que decrete lo mencionado porque la empresa no pagó la suma de $18,3 millones que debe pagar anualmente al Estado como parte del acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio Público en junio de 2017.

A esta cifra se deben agregar $916.000 por el 5% de morosidad, lo que hace un total de $19.249.999.

La empresa, representada por el abogado Osvaldo Fernández, alegó que se solicitó una reunión con el Ministerio de Seguridad, el querellante, para conversar sobre las posibles formas de pago del 50% del acuerdo de colaboración, ya que la empresa está dispuesta a cumplir conforme dicho acuerdo y con sus obligaciones con el gobierno, proveedores y subcontratistas.

La Estrella de Panamá conoció que en este momento la empresa no cuenta con los fondos para el pago porque no ha recibido contratos recientes, no ha ejecutado nuevas obras. La empresa adeuda la multa de 2023, más el 5% de morosidad y $3 millones de la multa del año 2022. En este sentido, la empresa ha gestionado con el Estado para que sus créditos a favor se dispongan para el pago de la multa.