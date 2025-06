El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, se refirió este miércoles 4 de junio a la huelga de los docentes y, en medio de una conferencia de prensa, destacó que más de 15 mil educadores no recibirán el pago correspondiente a la quincena del próximo 11 de junio.

“En esta quincena que viene el número de suspensión va estar por arriba de los 15 mil educadores que hemos podido corroborar a través de auditorías que hemos hecho que son gente que no está asistiendo a sus trabajos y si asisten no están cumpliendo con su labor, porque se retiran”, destacó Flores.

Para el contralor con esta medida “no están descontando salario, sino que los maestros no están devengando salario alguno. Malamente le podemos pagar a un docente que no está cumpliendo con su trabajo”.

”Yo exhorto a los docentes de este país para que vean el daño que le están haciendo a los estudiantes de este país, a los padres de familia que tanto esfuerzo hacen para preparar esos chiquillos para que vayan a la escuela a aprender (...) Es una aberración cuando en este país se están gastando 3,600 millones de dólares”, dijo el Jefe de la Contraloría General de la República.

“Los cheques van a venir con estrellitas, estrellitas o cero, cero, como le quieran decir”, destacó el funcionario.