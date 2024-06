La salud pública, puesta a examen en foro de la FENADECC

Panamá cuenta con todas las condiciones para ser un país de primer mundo en materia de salud. Con esta frase, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas (FENADECC), Enma Pinzón apuntó este miércoles, 12 de junio, en un foro de la asociación, que si bien hay un buen presupuesto y normativas como la recién ratificada Ley 419 de 2024 - que regula, entre otras cosas, la adquisición de los medicamentos - todavía hay un potencial para avanzar en la buena dirección en este tema.

Sin embargo, hay obstáculos para cumplir con este objetivo y que fueron puestos a debate en el taller para periodistas ‘Análisis de la Salud en Panamá y la Ley de Medicamentos’ en el que participaron también la directora nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) Elvia Lau y el representante de la Sociedad Panameña de Hematología, el Dr. Dimas Quiel. También fueron partícipes del evento Plinio Cerrud, quien representa a los pacientes con enfermedades mentales, la representante de pacientes con anemia falciforme Mirna Allen, la representante de los pacientes con hemofilia Alaisa Melgar, la representante de los pacientes de diabetes tipo 1 Rosa Recarey, y Alexander Pineda, representante de los pacientes con insuficiencia renal y trasplante de riñón.

En su presentación Pinzón fustigó sobre el acceso a la salud en Panamá, el manejo de la ejecución presupuestaria en lo que respecta al renglón de los medicamentos. Si bien el Estado destina un monto de $9 mil millones al año en salud entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS). En el 2023, se logró ejecutar el 58% del presupuesto en este apartado específico mientras que hasta el mes de mayo del 2024 tan solo se pudo ejecutar al 17.4%.

“Panamá no es que no tiene dinero pero es en los medicamentos donde hay una pésima ejecución presupuestaria. (...) Este año, es una tragedia con ese 17.4% del presupuesto que se ejecutó hasta mayo para los medicamentos. (...) Por otro lado, se vio un efecto positivo que trajo este año la Ley 419 de 2024 en el sentido de que en el 2023 el presupuesto destinado a medicamentos fue de $260 millones. Ahora se hizo caso a la ley y se destinaron $314 millones para medicamentos en el 2024 siendo un presupuesto que no fue inferior respecto al año 2016, cuando empezó a venir en picada”, resumió.

Entre las consecuencias de esta problemática, Pinzón enumeró la paralización de la compra conjunta de 349 renglones de medicamentos, a la par, que una nueva compra conjunta de 226 renglones también se encuentra paralizada. Otras cifras presentan un panorama mucho más grave para los pacientes de enfermedades crónicas como el hecho de que 220 pacientes de casos excepcionales no tengan sus medicamentos, y que las cirugías electivas se encuentren paralizadas en un contexto donde además falta el 30% de los insumos.

Ante este escenario, los pacientes proponen diversas medidas como la emisión expedita de las órdenes de compras pendientes por parte de la CSS y que el Ministerio de Economía y Finanzas priorice el flujo presupuestario para la compra de medicamentos e insumos en los primeros cinco meses del año.

Por su parte, la titular de la Dirección de Farmacias y Drogas habló ante los presentes sobre la actualización de la Ley 419 de 2024 y la elaboración del Decreto Ejecutivo 27 de 2024 que, a su juicio, consideró necesario por el contexto complejo que rodea la temática de la adquisición de medicamentos y que, a su vez, implicó la participación de diversos actores de la academia y de organizaciones como el Colegio Nacional de Médicos, el Colegio Nacional de Farmaceúticos y FEDENACC, entre otras.

Problemas como la falta de transparencia y el monitoreo de precios en los medicamentos así como un mal control de los inventarios y la falta de digitalización de los procesos regulatorios fueron considerados algunos de los tópicos a resolver en el marco de un sistema lleno de barreras que dificulta la eficiencia en la compra de medicamentos. Para resolver esto se instaló la Mesa Técnica de Medicamentos el pasado 21 de febrero de 2022 con el fin de reunir a todos los actores además de confeccionar y reglamentar una ley sobre el tema.

En síntesis, el nuevo marco regulatorio tiene como principales objetivos la eliminación de barreras de entrada, una mayor participación de los proveedores, un abastecimiento de medicamentos oportuno y de calidad, y el uso completo del portal www.panamacompra.gob.pa en aras de fortalecer la transparencia.

Por su parte, el representante de la Sociedad Panameña de Hematología, el Dr. Dimas Quiel señaló que uno de los principales retos que enfrenta el sistema de salud pública del país tiene que ver con que los mecanismos de compras y adquisiciones no hacen una diferenciación, por ejemplo, en la compra de un mueble o un equipo audiovisual para un centro médico y un medicamento.

“Esto de salida es un problema administrativo porque causa un retraso en la adquisición de estos productos”, agregó.

Quiel además clamó por el mejoramiento del control del inventario en el que la información refleje fielmente el consumo real de un medicamento y provea datos como el número de pacientes con distintas enfermedades crónicas alrededor del país y desglosados por provincias.